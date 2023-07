Ex-RWE-Angreifer: Nach einem Jahr Österreich – Pronichev zurück in Deutschland

Nach einem Jahr in Österreich kehrt Maximilian Pronichev zurück nach Deutschland. Der Offensivspieler wechselt erneut in die Regionalliga Nordost.

Maximilian Pronichev hat einen neuen Verein gefunden. Nur wenige Tage, nachdem er sich mit dem österreichischen Zweitligisten SV Horn auf eine Vertragsauflösung einigte, wurde der Stürmer, der auch im offensiven Mittelfeld spielen kann, bei einem Regionalligisten aus der Nordost-Staffel vorgestellt.

Der FC Rot-Weiß Erfurt präsentierte den ehemaligen Angreifer von Rot-Weiss Essen als „Top-Neuzugang“. Beim Regionalliga-Dritten der Vorsaison unterschreibt Pronichev zunächst einen Einjahresvertrag.

„Ich freue mich sehr, hier zu sein, bei einem großen Traditionsverein mit überragenden Fans, und dazu noch in einer so schönen Stadt“, erklärte Erfurts neue Nummer zehn in einer Pressemitteilung.

Der Weg von Pronichev führte über Jugendstationen bei Hertha BSC, Zenit St. Petersburg und dem FC Schalke 04 zurück nach Berlin, wo er für die Hertha seine ersten Schritte in der Regionalliga Nordost ging (32 Spiele, 22 Tore, vier Vorlagen). Zusätzlich lief er zwischenzeitlich leihweise in der 3. Liga für den Halleschen FC auf (neun Spiele, ein Tor), ehe es für ihn im Winter 2020 nach Essen ging. Es folgte jeweils eine Saison bei Energie Cottbus und dem SV Horn.

Pronichev will "oben angreifen"

Mit seinem neuen Klub will Pronichev in der Regionalliga Nordost „oben angreifen“. Damit kennt sich der gebürtige Berliner mit russischen Wurzeln bereits gut aus. Nach unglücklichen, von Verletzungen geprägten anderthalb Jahren an der Hafenstraße (18 Spiele, sechs Tore, vier Vorlagen), tat er dies in der Saison 2021/22 – wenn auch letztlich erfolglos – bereits mit den Cottbussern.

In der Lausitz glänzte Pronichev mit 15 Toren und zwölf Vorlagen in 36 Ligaspielen und verhalf dem FC Energie zu Platz drei. Im Anschluss folgte der Wechsel nach Österreich in die 2. Liga. Dort sammelte der Offensivspieler für den SV Horn vier Tore und vier Vorlagen in 23 Ligapartien. Nun geht es für den ehemaligen russischen U-Nationalspieler also zurück nach Deutschland, wo er einen neuen Anlauf auf den Titel in der Regionalliga Nordost nimmt.