SV Rödinghausen: Engelmann will mit Rödinghausen an der Hafenstraße spielen

Torjäger Simon Engelmann wechselte im Sommer von Rot-Weiss Essen zum SV Rödinghausen. Das hat sich der Angreifer vorgenommen.

Nach drei Jahren im Trikot von Rot-Weiss Essen kehrte Angreifer Simon Engelmann zum SV Rödinghausen zurück. Auch für den Regionalligisten ging der 34-Jährige bereits drei Jahre erfolgreich auf Torejagd.

Und auch für seine zweite Amtszeit beim SVR hat Engelmann ambitionierte Ziele. "Wir wollen zu den Teams gehören, die bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen", sagte Engelmann in einem Interview mit dem Kicker.

"Allerdings wird die Konkurrenz groß und sehr stark sein", schätzt der Stürmer die Konkurrenz um Alemannia Aachen und den Wuppertaler SV, aber auch Rot-Weiß Oberhausen, ein.

Es wäre für mich zweifellos etwas sehr Besonderes, mit einem anderen Verein an der Hafenstraße anzutreten. Simon Engelmann

Bisher stehen in Engelmanns Rödinghausen-Vita 106 Pflichtspiele, in denen er 68 Tore erzielte und weitere 26 auflegte. Von 2019-2022 saß er fest auf dem Thron des Torschützenkönigs der Regionalliga West. "Der Fokus liegt aber ganz klar darauf, Erfolg mit der Mannschaft zu haben. Alles Weitere ist zweitrangig", stellt Engelmann klar.

Und wie dieser Erfolg sich anfühlt, kennt der Stürmer bereits. "Sportlich ragt natürlich unsere Meistersaison 2019/2020 heraus, auch wenn sich der Verein damals gegen den Aufstieg in die 3. Liga entschieden hatte", erinnert er sich an die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Spielzeit. Das wäre in dieser Saison anders, der Verein hatte schon in der Vorsaison angekündigt, eine Lizenz für die 3. Liga zu beantragen.

Auch für Engelmann persönlich könnte ein Aufstieg eine schöne Geschichte mit sich bringen. "Es wäre für mich zweifellos etwas sehr Besonderes, mit einem anderen Verein an der Hafenstraße anzutreten", erklärt der Angreifer mit Blick auf ein mögliches Wiedersehen mit RWE.

117 Pflichtspiele, 72 Tore, 20 Vorlagen - auch an der Hafenstraße funktionierte der Torriecher des Mannes aus Vechta vor allem in der Regionalliga West. Der würde gerne noch einmal vor den Essener Fans auflaufen: "Die Stimmung dort war immer klasse. Noch einmal ein Spiel dort zu bestreiten, wäre daher ein absolutes Highlight."