Regionalliga West: Schalkes U23 mit torreichem Testspiel - Lasogga trifft

Die U23 hat sich in einem Testspiel mit 3:3 vom Nordost-Klub Greifswalder FC getrennt. Es war der Abschluss des Trainingslagers.

Mit einem Testspiel-Remis hat die U23 des FC Schalke 04 ihr Trainingslager an der Ostseeküste beendet. Vom Greifswalder FC aus der Regionalliga Nordost trennten sich die Königsblauen am Samstagvormittag 3:3 (2:2). Die Partie in Sanitz fand aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Es war Schalkes Star-Neuzugang Pierre-Michel Lasogga, der das erste Tor des Tages erzielte. In der sechsten Minute brachte der frühere Bundesliga-Stürmer S04 in Führung. Insgesamt traf Lasogga zum zweiten Mal für seinen neuen Arbeitgeber, für den er schon zu Jugendzeiten gespielt hatte.

Nach dem wenig später folgenden Ausgleich durch Greifswalds Elias Kratzer (10.) war es Marouane Balouk, der die Gäste aus Gelsenkirchen erneut nach vorne schoss (32.). Doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs traf Tobi Adewole zum 2:2 (45.+2).

Nach Wiederanpfiff war Schalke wieder an der Reihe, der eingewechselte Joey Müller besorgte das 3:2 (52.). Und beinahe hätte es auch zu einem Sieg gereicht. Erst in der 87. Minute stellte Kratzer mit seinem zweiten Treffer den Endstand her.

Für die U23 war es das erste Unentschieden im fünften Testspiel. Das Team von Trainer Jakob Fimpel hatte zuvor Siege gegen TSV Havelse (3:2), FC Den Bosch (2:0) und Bremer SV (2:0) gefeiert und eine Niederlage gegen die U23 von Hannover 96 kassiert (1:3).

In zwei Wochen starten die Knappen in die neue Regionalliga-Saison. Zum Auftakt kommt der 1. FC Bocholt ins Parkstadion (Samstag, 29. Juli). Die Generalprobe für den Beginn der Spielzeit steht am kommenden Wochenende an. Es geht zum Südwest-Vertreter Kickers Offenbach (Samstag, 22. Juli).

Greifswalder FC - FC Schalke 04 II: Die Anfangsformationen

Greifswald: Jakubov - Farr, Kocer, Brandt, Coskun, Kratzer, Adewole, Vogt, Daedlow, Eglseder, Schneider

Schalke: Paris - van der Sloot, Kopf, Bokake, Lasogga, Castelle, Albutat, Kaparos, Gyamfi, Schmidt