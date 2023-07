RWO: 1:1 gegen Oberligist - So ist der Plan mit Niemeyer und zwei U19-Talenten

Rot-Weiß Oberhausen trennte sich im Test gegen den Oberligisten Ratingen 04/19 1:1. Anschließend stand Jörn Nowak Rede und Antwort.

Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat den ersten richtigen Härtetest gegen den Oberligisten Ratingen 04/19 verpatzt. Nach 90 Minuten hieß es nur 1:1. Beide Tore fielen nach einem Elfmeter. Erst ging Ratingen durch Ali Can Ilbay (13.) in Führung. Kurz vor der Pause glich Sebastian Mai (43.) per Nachschuss aus, nachdem der von Tanju Öztürk geschossene Elfmeter pariert wurde.

Neu-Trainer Jörn Nowak wusste das Unentschieden aber einzuordnen: „Fazit ist, dass wir noch Arbeit vor uns haben. Aber das war schon vor dem Spiel zu erwarten. Wir haben es aus der vollen Belastung rausgespielt und am Morgen noch intensiv trainiert. Zudem war eine zusammengewürfelte Mannschaft auf dem Platz. Alles in Ordnung.“

Ein Spieler, der wie schon im vergangenen Test beim 15:0 gegen Vorwärts Lette mit von der Partie war, war Michel Niemeyer. Der Linksverteidiger stand zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und ist nun auf der Suche nach einem neuen Verein.

Nowak möchte nicht von einem Probespieler sprechen, er weiß um die Qualitäten von Niemeyer: „Grundsätzlich hält sich Michel bei uns fit. Wir sind jetzt 22 Feldspieler. Es geht darum, bei den vielen Partien die Belastung zu verteilen. Deswegen bot es sich an, dass Michel gespielt hat. Natürlich sieht man in jedem Training, dass das Hand und Fuß hat, was er macht. Er hat nicht umsonst schon 2. Bundesliga gespielt, man sieht seine Qualitäten.“

Auf weitere Nachfrage schließt Nowak einen Transfer des Ex-Esseners nicht aus: „Das weiß ich noch nicht. Grundsätzlich wollen wir den Kader immer individuell bestmöglich aufstellen. Was am Ende möglich und was sinnvoll ist, werden wir dann sehen.“

So spielte RWO in Halbzeit eins: Kratzsch - Niemeyer, Fassnacht, Burghard, Montag - Donkor, Öztürk, Ngyombo, Rexha - Mai, Ruzgis Kratzsch - Niemeyer, Fassnacht, Burghard, Montag - Donkor, Öztürk, Ngyombo, Rexha - Mai, Ruzgis So spielte Oberhausen nach der Pause: Kratzsch - Fassnacht (73. Kreyer), Burghard, Ezekwem, Seker - Donkor (68. Kleinsorge), März, Ngyombo (73. Holthaus), Rexha (73. Yalcin), Hot- Ruzgis

Neben Niemeyer waren auch gegen Ratingen wieder zwei Talente aus der U19 dabei. Baran Seker und Ozan Hot waren mit von der Partie. Der Plan mit den beiden ist klar.

„Erstmal bleiben die beiden fest im Trainingsbetrieb dabei. Und wenn sie keine Spielpraxis bekommen, dann spielen sie in der U19. Aber sie müssen es sich auch Woche für Woche erarbeiten, dass sie hier trainieren“, klärt Nowak die Situation der Talente auf.

Das Spiel gegen Ratingen fand im Rahmen des Trainingslagers statt, welches RWO im Sportpark Wedau vom Dienstag (11. Juli) bis zum Samstag (15. Juli) absolviert.

Der Plan für die nächsten Tage des Trainingslagers legt Nowak wie folgt dar: „Wir werden am Donnerstag einmal trainieren und abends dann mal zusammensitzen und ein Teamevent machen. Freitag wird dann wieder zweimal trainiert und Samstag wird das Trainingslager mit einem Spiel abgeschlossen.“