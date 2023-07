RWO macht Stoppelkamp-Hammer offiziell

Transfercoup für Rot-Weiß Oberhausen: Moritz Stoppelkamp kehrt zu seinem früheren Verein zurück. Das sagen die Beteiligten.

Was RS bereits vor einigen Tagen vermeldet hatte, ist nun offiziell: Moritz Stoppelkamp wird in der kommenden Saison in der Regionalliga West auflaufen. Der 36-Jährige kehrt zu Rot-Weiß Oberhausen zurück, wo er schon von 2008 bis 2010 gespielt hatte. Das bestätigten die Kleeblätter am Dienstagmittag.

Damit erhält die Regionalliga ein weiteres Aushängeschild. Stoppelkamp verbrachte die vergangenen sechs Jahre bei seinem Heimatklub MSV Duisburg, war Kapitän und Leistungsträger der Zebras. Sein zum Ende der Vorsaison auslaufender Vertrag wurde nicht mehr verlängert.

"Mit Moritz konnten wir einen Spieler zurück nach Oberhausen holen, der mit seiner Qualität und seiner Erfahrung die Mannschaft noch einen Schritt weiter nach vorne bringt", freut sich Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder über den Transfercoup. "Wir sind sehr glücklich, dass Moritz zurück ist, und freuen uns ihn mit an Bord zu haben."

Der torgefährliche Offensivspieler war vor 15 Jahren schon einmal zu RWO gewechselt. 46 Zweitliga-Einsätze sammelte er am Stadion Niederrhein und weckte das Interesse von Hannover 96. Bei den Niedersachsen gelang Stoppelkamp der Sprung in die Bundesliga, er spielte sogar in der Europa League. Über 1860 München, SC Paderborn und Karlsruher SC führte ihn der Weg 2017 zurück nach Duisburg.

Insgesamt kommt Stoppelkamp auf 71 Einsätze in der Bundesliga (vier Tore, zwei Vorlagen), wo er bis heute den Rekord für das Tor aus der größten Distanz hält. Zudem stand er 223-mal in der 2. Bundesliga auf dem Rasen (43 Tore, 38 Vorlagen) und sammelte 124 Drittliga-Partien (42 Tore, 36 Vorlagen).

"Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich zurück in Oberhausen bin. Ich habe wieder Lust auf Fußball", erklärt er seinen Wechsel an die Lindnerstraße. "Einige Gesichter kenne ich noch aus vergangenen Tagen und freue mich jetzt, die Jungs kennenzulernen und dann in der Saison gemeinsam anzugreifen."

Was bei diesem Angriff herauskommen wird, wird die kommende Spielzeit zeigen. Nach Oguzhan Kefkir (Rot-Weiss Essen) und Marius Kleinsorge (SV Meppen) ist Stoppelkamp der dritte hochkarätige Neuzugang für die Offensive. Das wird sicher auch den Aufstiegs-Mitfavoriten aus Aachen, Wuppertal oder Rödinghausen nicht entgangen sein...