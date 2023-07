Alemannia Aachen: Ex-RWE-Spieler sorgt mit Gedicht für Aufsehen - 3000 Dauerkarten schon weg

Es läuft bei Alemannia Aachen: Die ersten drei Testspiele wurden gewonnen, die Dauerkarten gehen weg wie warme Brötchen und die Neuzugänge finden auch zusammen.

15 Neuzugänge hat Alemannia Aachen bisher für die neue Saison präsentiert. Jeder dieser Spieler durfte sich im Trainingslager auf seine Art und Weise den neuen Mannschaftskollegen vorstellen.

Lukas Scepanik, der vom 1. FC Kaan-Marienborn an den Tivoli wechselte, und auch schon ein Jahr bei Rot-Weiss Essen und zwei Spielzeiten beim MSV Duisburg verbrachte, konnte mit einem Gedicht vor versammelter Mannschaft punkten. Und nicht nur bei seinen Mitspielern, dem Staff, sondern auch den Alemannia-Fans. Seine Interpretation des Gedichts, die auf der Facebook-Seite der Alemannia in einem Video zu sehen ist, ist Gesprächsthema Nummer eins unter den Anhängern.

Scepaniks Gedicht: "Im Schatten der Kaiserstadt gegründet, die Leidenschaft schnell entzündet. Alemannia Aachen seit langer Zeit ein Verein, der in den Herzen der Menschen bleibt. Nach Jahren voller Herausforderung und Leid streben wir vorwärts, sind für alles bereit. Die Sehnsucht nach dem Glanz vergangener Tage, die Vision eines Wiederaufstiegs wie eine Sage. Mit Mut und Entschlossenheit Hand in Hand die Alemannia Wand, unser größtes Band. Die Atmosphäre im Tivoli so elektrisierend und stark, unterstützt uns bei unserer Mission jeden Tag. Jedes Tor, jeder Sieg bringt uns näher. Wir rücken dem Aufstieg entgegen. Die ganze Stadt verzücken, es ist das Werk, das gemeinsam entsteht. Durch das Zusammenspiel, das im Verein besteht. Ein Jeder im Verein mit Herz und Seele dabei, ohne Blut, Schweiß und Tränen wär es schon lange vorbei. Drum lasst uns gemeinsam diese Liga rocken und einfach mal frei Schnauze zocken. Gemeinsam diesen Berg erklimmen und den Triumph erzwingen. Und by the way: Euch Jungs noch viel Spaß beim Singen."

Alle 15 Zugänge und auch die Spieler, die geblieben sind, wissen ganz genau, um was es in der Saison 2023/2024 geht: Alemannia Aachen will in die 3. Liga aufsteigen! Das Ziel wird von Beginn an offensiv angegangen - sogar in einem eigens einstudierten Gedicht.

Und die Fans sind bereits angezündet: Die Euphorie rund um den Tivoli ist riesenggroß. Knapp vier Wochen vor dem Saisonstart am letzten Juli-Wochenende hat Alemannia Aachen schon 3000 Dauerkarten verkauft!