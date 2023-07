RWO: Zwei Testspieler im Einsatz - Nowak über weitere Neuzugänge

Das erste Testspiel hat Rot-Weiß Oberhausen gewonnen, das zweite steht unmittelbar bevor. Und auch in Sachen Neuzugänge könnte noch etwas passieren.

Mit einem zweistelligen Sieg ist Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen in die Testspielphase der Saisonvorbereitung gestartet. Nach zehn Tagen intensivem Training war das 10:0 gegen den Kreisligisten 1. FC Mülheim das erste Spiel unter der Leitung des neuen Cheftrainers Jörn Nowak. Der zeigte sich sowohl mit dem Spiel als auch mit dem Stand der Vorbereitung sehr einverstanden.

„Ich bin sehr zufrieden mit den ersten Trainingstagen“, sagte der 37-Jährige. „Wir haben eine sehr gute Intensität und Bereitschaft drin gehabt und die Jungs ziehen gut mit. Von daher war es eine top Trainingswoche. Wir haben jetzt zehn Tage hart trainiert und Montag gibt es dann auch mal frei.“

Einer der besten Spieler beim Test in Mülheim war in Halbzeit eins Oguzhan Kefkir. Der von Rot-Weiss Essen gekommene Linksaußen machte auf seiner Seite viel Wind und belohnte sich mit einem sehenswerten Freistoßtor. Auch Marius Kleinsorge, der zweite Neuzugang mit Essener Vergangenheit, konnte einen Treffer beisteuern. „Für mich sind sowieso gefühlt alle Spieler Neuzugänge, daher möchte ich da jetzt niemanden irgendwie herausheben“, meinte Nowak.

Dass es noch weitere Neuzugänge auf Oberhausener Seite geben wird, konnte der RWO-Coach zumindest andeuten. „Natürlich sondieren wir immer den Markt und hatten ja auch heute mit Mike Owusu und Leon Pesch zwei Testspieler dabei, die auch bis jetzt einen sehr vernünftigen Eindruck hinterlassen haben“, sagte Nowak.





„Fertig sind wir noch nicht, aber wir wollen uns dann in unseren Entscheidungen auch die notwendige Zeit lassen, um zu sehen, wo eventuell noch Türen aufgehen und was wir noch machen können. Das ist aber vor allem Aufgabe von Patrick Bauder und ich arbeite dann mit dem, was ich zur Verfügung habe. Stand jetzt ist das aber schon mal eine sehr gute Basis.“

Der zweite Teil des Testspiel-Doppelpacks steht dann für Nowak und seine Mannschaft direkt am Sonntag an, wenn man beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden gastiert. Auch da wird der RWO-Trainer wieder zur Pause durchwechseln. „Ich denke, dass 90 Minuten für jeden Spieler dann auch reichen an so einem Wochenende, deswegen werden wir definitiv durchtauschen“, verriet Nowak.

Und weiter: „Wir haben auch kein Training vorher, also hoffe ich, dass die Jungs dann im Spiel nochmal etwas frischer sind. Es ist dann das erste Spiel auf Oberhausener Grund, daher würden wir uns freuen, vielleicht nochmal den einen oder anderen Zuschauer mehr zu begrüßen und wollen uns dann genauso vernünftig präsentieren wie heute.“