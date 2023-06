RWO: 154 Spiele in der Regionalliga - Nowak nimmt diesen Offensivspieler unter die Lupe

Rot-Weiß Oberhausen befindet sich seit rund einer Woche wieder im Trainingsbetrieb. Auch ein Testspieler ist aktuell dabei.

"Die Fitnesswerte sind top und alle Jungs haben Spaß. Unser Trainer Jörn Nowak ist aktuell sehr zufrieden", berichtet Patrick Bauder von den ersten Trainingstagen des SC Rot-Weiß Oberhausen.

Seit vergangenen Donnerstag, 22. Juni, lässt der neue Chefcoach Nowak seine Schützlinge schwitzen. Der RWO-Kader ist noch nicht komplett.

"Grundsätzlich sind wir noch auf der Suche, um uns auf der rechten defensiven Außenbahn breiter aufzustellen. Auch im zentralen offensiven Mittelfeld könnten wir noch was machen. Derzeit sondieren wir jedoch in Ruhe den Markt und prüfen unsere Möglichkeiten und wir werden nur tätig werden, wenn uns ein Spieler auch definitiv weiterhelfen kann", erklärte Nowak schon beim Trainingsauftakt in Bezug auf etwaige weitere Neuverpflichtungen.

Der Mann für das offensive Mittelfeld könnte Mike Owusu sein. Der 28-Jährige stellt sich nämlich seit ein paar Tagen bei RWO vor. "Er wird bis Sonntag bleiben und dann schauen wir mal weiter", will sich Bauder noch nicht in die Karten schauen lassen.

Owusu bringt auf jeden Fall eine ordentliche Regionalliga-Erfahrung mit. 158 Begegnungen absolvierte der gebürtige Berliner insgesamt in der 4. Liga. In der vergangenen Saison stand er beim 1. FC Düren unter Vertrag. Seine Bilanz in 2022/2023: 23 Spiele, zwei Tore und sechs Vorlagen.

Owusu erlebte beste Zeit in Köln, RWO hat bisher acht Neue geholt

Owusu wurde in der Hauptstadt der Bundesrepublik bei Tennis Borussia Berlin (2002 bis 2005) und Hertha BSC (2005 bis 2014) ausgebildet. Er spielte später bei Hansa Rostock, SG Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und in der vergangenen Saison beim 1. FC Düren. Seine beste Zeit erlebte er bei der Fortuna. Für den Kölner Südstadt-Klub absolvierte Owusu 101 Spiele, traf elfmal ins Schwarze und bereitete zehn weitere Tore vor.

Mit Marius Kleinsorge (SV Meppen), Moritz Montag (Wuppertaler SV), Cottrell Ezekwem (SC Verl), Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück), Kevin Kratzsch (SV Straelen), Dominik Burghard und Kerem Yalcin (beide eigene U19) sowie Oguzhan Kefkir (Rot-Weiss Essen) hat Rot-Weiß Oberhausen bisher acht Zugänge präsentiert.