1. FC Bocholt: Zugang Nummer 15 - Ex-RWO-Spieler kommt zum Hünting

Der 1. FC Bocholt hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 15 neuen Spieler für die Saison 2023/2024 verpflichtet.

Außenverteidiger Jan Wellers wechselt vom Regionalliga-West- Konkurrenten Fortuna Köln zum 1. FC Bocholt. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr am Hünting, der zudem eine Option für eine längere Zusammenarbeit beinhaltet. Das teilte der 1. FC am Montag, 26. Juni, offiziell mit.

Wellers wurde im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 sowie des VfL Bochum ausgebildet. Der gebürtige Bottroper kam für Rot-Weiß Oberhausen, den VfB Homberg und Fortuna Köln bereits auf 78 Einsätze in der Regionalliga West, in denen ihm neun Treffer gelangen.

Bocholts Kaderplaner Christopher Schorch freut sich über den erfahrenen Neuzugang: "Jan ist ein Rechtsverteidiger, der mit seinen 23 Jahren schon sehr viel Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte. Ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat, denn qualitativ wird er uns weiter nach vorne bringen. Wir mussten nach dem Abgang von Jeffrey Obst reagieren und sind nun auf der rechten Seite mit Jan und Marc Beckert hervorragend besetzt."

Wellers blickt der Zeit am Hünting optimistisch entgegen: "Die Transfers des 1. FC Bocholt in der jüngeren Vergangenheit und vor allem zur neuen Saison haben gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Die Gespräche mit Dietmar Hirsch und Christopher Schorch waren durchweg positiv. So war die logische Konsequenz für mich, dass ich den Weg mitgehen und meinen Teil dazu betragen möchte.“ Zu seinen persönlichen Zielen und mit der Mannschaft sagt er: „Nach einer durchwachsenen Saison bei Fortuna Köln möchte ich meine Spiele kontinuierlich auf einer bestimmten Position machen und den größtmöglichen Erfolg haben, der mit der Mannschaft möglich ist. Wo wir am Ende stehen, wird sich im Laufe der Saison zeigen. Der Anspruch eines jeden Einzelnen dürfte aber sein, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen."

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick (Stand 26. Juni)

Zugänge: Lucas Fox (F91 Düdelingen), Jan Holldack (RW Ahlen), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Florian Mayer, Ali Barak (beide Roda JC), Dominik Klann, Willi Reincke (beide SC Verl), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Bogdan Shubin (beide FC Schalke 04 II), Brian Campmann (De Treffers), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Haris Mesic (Graafschap U21), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Wellers (Fortuna Köln)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Kevin Grund; Marcel Platzek, Sebastian Wickl (SV Schermbeck), Leander Goralski (Bonner SC), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Tim Winking (Spvg Schonnebeck), Andre Bugla (BW Dingden), Dario Schumacher (TVD Velbert), Jona Scholz (SV Sonsbeck), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Stephane Mvibudulu (Ziel unbekannt)