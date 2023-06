Gladbach: U23-Stürmer Meuer hat neuen Verein gefunden - 33-Tore-Mann wechselt in die 3. Liga

Dass sich die Wege von Borussia Mönchengladbach II und Steffen Meuer trennen werden, war frühzeitig klar. Nun steht auch der neue Klub des Stürmers fest.

Neun Spieler hat die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer verabschiedet. Tom Gaal, Kaan Kurt, Leon Schütz, Enrique Lofolomo und Steffen Meuer waren bis dato ohne neue Arbeitgeber.

Den Letztgenannten kann man nun streichen. Meuer wurde nämlich beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue vorgestellt.

Der 23-jährige Stürmer lernte das Fußballspielen bei den Sportfreunden Eisbachtal im Westerwald und stieg mit seinem Jugendverein bis in die Oberliga auf.

Dort wurde er von Fortuna Düsseldorf entdeckt und ging nach einem weiteren Jahr zu den Gladbacher Fohlen. Bei beiden Vereinen spielte er in der Regionalliga-Mannschaft und in drei Spielzeiten gelangen dem flexibel einsetzbaren Stürmer 33 Tore und 14 Torvorlagen. In der abgelaufenen Serie 2022/2023 waren es zehn Tore und sechs Vorlagen in 30 Einsätzen.

Matthias Heidrich, FCE-Sportgeschäftsführer, sagt über die Meuer-Verpflichtung: "Steffen hat in den vergangenen Jahren stets seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt, und wir trauen ihm zu, diese auch in der 3. Liga nachzuweisen. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem sehr guten Torabschluss wird er unser Spiel in der Offensive bereichern."

Zuvor hatte Erzgebirge Aue schon einige Zugänge präsentiert. Neben Meuer wird FC-Trainer Pavel Dotchev beim Trainingsauftakt auch Marcel Bär (1860 München), Mirnes Pepic (SV Meppen), Joshua Schwirten (1. FC Köln II), Louis Lord (SV Werder Bremen II), Niko Vukancic (Fortuna Düsseldorf II) sowie Sean Seitz (VfR Aalen) neu begrüßen. Hinzugesellen sich die eigenen U19-Spieler Finn Hetzsch und Franco Schädlich.

Borussia Mönchengladbach II

Zugänge: Shio Fukuda, Selim Turping, Tony Reitz, Moustafa Ashraf Moustafa, Leo Arndt, Linus Wirth, Dimitrie Deumi Nappi (alle eigene U19), Julian Korb (Holstein Kiel), Maximilian Neutgens (Bayer Leverkusen U19)

Abgänge: Maximilian Brüll (eigene Profis), Tom Gaal, Enrique Lofolomo, Kaan Kurt, Leon Schütz (alle Ziel unbekannt), Per Lockl (Waldhof Mannheim), Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Ben Zich (Fortuna Düsseldorf II), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue)