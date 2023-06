1. FC Bocholt: Als Probespieler überzeugt - 14. Neuzugang kommt aus dem Ausland

Der 1. FC Bocholt langt erneut auf dem Transfermarkt zu. Ein junger offensiver Mittelfeldspieler kommt aus den Niederlanden.

Der Umbruch beim 1. FC Bocholt wird immer größer. Nach zahlreichen Transferbewegungen gab der Regionalligist an diesem Sonntag einen weiteren Wechsel bekannt - es kommt Verstärkung aus den Niederlanden.

Denn Haris Mesic wird in der kommenden Saison am Hünting auflaufen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldmann hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Er spielte zuletzt in der U21 des niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem.

Bei dem grenznahen Verein verbrachte Mesic die vergangenen vier Jahre. Zuvor wurde er bei Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und VfL Rhede ausgebildet. Nun hat er die Bocholter Verantwortlichen im Probetraining von seiner Qualität überzeugt.

"Beim Trainerteam und mir kam Haris' Spielweise sehr positiv an, sodass wir ihn langfristig an den Verein gebunden haben", wird der designierte Geschäftsführer Christopher Schorch zitiert. "Durch seine Einstellung und Dynamik wird er uns definitiv nach vorne bringen. Haris ist aus der Region, er wohnt in Rhede, was es umso schöner macht, dass der Wechsel geklappt hat."

Mesic selbst bezeichnete Bocholt in der Vereinsmitteilung als "tollen Verein mit ambitionierten Zielen, den ich als Rheder schon lange verfolge. Ich freue mich, dass der Transfer geklappt hat und ich nun zusammen mit der Mannschaft angreifen kann."

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick (Stand 25. Juni)

Zugänge: Lucas Fox (F91 Düdelingen), Jan Holldack (RW Ahlen), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Florian Mayer, Ali Barak (beide Roda JC), Dominik Klann, Willi Reincke (beide SC Verl), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Bogdan Shubin (beide FC Schalke 04 II), Brian Campmann (De Treffers), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Haris Mesic (Graafschap U21), Dustin Heveling (eigene U19)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Kevin Grund; Marcel Platzek, Sebastian Wickl (SV Schermbeck), Leander Goralski (Bonner SC), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Tim Winking (Spvg Schonnebeck), Andre Bugla (BW Dingden), Dario Schumacher (TVD Velbert), Jona Scholz (SV Sonsbeck), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (RW Essen), Stephane Mvibudulu (Ziel unbekannt)