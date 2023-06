Regionalliga West: So liefen die ersten Testspiele

Die ersten Testspiele der Teams der Regionalliga West fanden an diesem Wochenende statt. Eine Testspielübersicht.

Etwas mehr als vier Wochen sind es noch, bis die Regionalliga West in die Spielzeit 2023/24 startet. Am 28. Juli findet das Auftaktspiel der neuen Saison statt.

Die ersten Teams sind jetzt in die Vorbereitung gestartet und auch die ersten Testspiele standen an. Die folgenden Teams waren bereits jetzt im Einsatz:

Borussia Mönchengladbach II – FC Den Bosch 0:0 (0:0)

Gegen den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch wartete Eugen Polanski noch vergeblich auf Highlights. Die Fohlen und die Niederländer trennten sich torlos.

Fortuna Düsseldorf U23 – TUS Bersenbrück 2:0 (1:0)

Im DFB-Pokal geht es für den TUS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach. An diesem Testspiel-Samstag ging es schon gegen das erste Team vom Niederrhein. Die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf empfing den Oberligisten aus Niedersachsen. Gegen die Düsseldorfer gab es dabei eine 0:2-Niederlage. Das Team von Nico Michaty zeigte dabei eine souveräne Vorstellung und war in beiden Halbzeit einmal erfolgreich.

SC Fortuna Köln – Wuppertaler SV 0:2 (0:1)

Im ersten Regionalliga-Duell (vor) der Saison gewann der Wuppertaler SV mit 2:0 bei Fortuna Köln. In der ersten Halbzeit war Damjan Marceta (45.) erfolgreich. Nach der Pause traf U19-Spieler Jef Tchouangue (56.) zum Endstand.

FC Germania Teveren – TSV Alemannia Aachen 0:7 (0:6)

Alemannia Aachen zeigte sich im Spiel gegen den Mittelrheinliga-Aufsteiger FC Germania Teveren in guter Frühform. Die Tore für die Alemannia beim deutlichen 7:0-Sieg schossen die Neuzugänge Marc Brasnic und Lukas Scepanik mit jeweils einem Doppelpack sowie Robin Afamefuna, Nils Winter und Freddy Baum.

SC Wiedenbrück – Holstein Kiel II 1:4 (0:2)

Der SC Wiedenbrück testete schon am Freitag gegen die Zweitvertretung von Holstein Kiel. Gegen den Vertreter aus der Regionalliga Nord fand der Tabellenzwölfte aus der vergangenen Regionalliga West-Saison aber keine Mittel und unterlag deutlich. Laurynas Kulikas erzielte dabei einen Doppelpack (9./32.) zur 2:0 Halbzeitführung für Kiel. Diyar Saka (67.) und Nico Mai (77.) erhöhten nach Wiederanpfiff. Iskender Aslan erzielte den Ehrentreffer für Wiedenbrück (83.).

SuS Bad Westernkotten – SV Lippstadt 0:1 (0:0)

Ebenfalls schon am Freitag testete der SV Lippstadt, Elftplatzierter aus der vergangenen Saison der Regionalliga West. Aus der Landesliga Westfalen wartete der SuS Bad Westernkotten auf die Lippstädter. Auch die Highlights in der Partie ließen lange auf sich warten. Lippstadt tat sich lange schwer und kam erst in der 72. Minute zum Siegtor. Wladimir Wagner war erfolgreich (72.).