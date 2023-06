Alemannia Aachen: Dank Premier-League-Transfer - Geldregen für die Alemannia!

Alemannia Aachen hat in diesem Sommer-Transferfenster 13 Zugänge präsentiert. Nun dürfen sich die Alemannen auch noch über einen ungeplanten Geldregen freuen.

13 Zugänge hat Alemannia Aachen zur Serie 2023/2024 unter Vertrag genommen. Spieler, die mit Blick auf ihre Vita auf jeden Fall etwas kosten werden. Die Alemannia scheint aber gut kalkuliert zu haben und hat natürlich auch etwas Fortune gehabt.

Denn in den nächsten Tagen soll ein warmer Geldregen auf das Konto der Alemannen fließen. Nach der 13-Millionen-Euro-Transfer von Freiburgs Keeper Mark Flekken zum FC Brentford wird Aachen aufgrund des internationalen Transfers - Bundesliga Richtung Premier League - eine Ausbildungsentschädigung erhalten.

Der "Kicker" schreibt von einer Summer Richtung 200.000 Euro. RevierSport erfuhr, dass die Ausbildungsentschädigung sogar 250.000 Euro hoch sein soll. Der 30-jährige Flekken, der auch 72 Pflichtspiele für den MSV Duisburg absolvierte, spielte zwischen 2009 und 2012 für die Alemannia. Er war in dieser Zeit für die U17, U19 und Erste Mannschaft der Schwarz-Gelben aktiv.

Ob 200.000 oder 250.000 Euro: Für einen Regionalligisten ist das eine tolle Finanzspritze. Das findet auch Geschäftsführer Sascha Eller, der gegenüber dem Kicker meinte: "Wir kennen noch gar nicht die genaue Höhe. Aber klar: Das ist einfach nice to have."

Dass die Alemannen in Zukunft wieder im Profifußball vertreten sein wollen, darüber macht kein Aachener mehr ein Geheimnis. Eller: "Wir können keinen Aufstieg versprechen, wir können nur die Rahmenbedingungen dafür aufstellen", sagte der 47-Jährige. Er betonte aber auch Richtung der Kritiker, die meinen, dass Aachen "All in" gehe: "Wir setzen nicht alles auf eine Karte!"

Alemannia Aachen: Erfolgreiches Testspiel vor über 1000 Fans

Cheftrainer Helge Hohl ist mit seiner Mannschaft bereits in die Vorbereitung gestartet. Und auch das erste Testspiel haben die Kaiserstädter schon absolviert.

Vor 1.040 Zuschauer setzte sich Aachen am Mittwoch (21. Juni) mit 4:1 gegen den Landesligisten SV Eilendorf durch. Die Tore für die Alemannia erzielten Sasa Strujic (30.), Marc Brasnic (53., 57.) sowie Vincent Schaub (90.), für Eilendorf traf Tom Voss (85.).

"Das war eine tolle Kulisse hier beim ersten Testspiel. Man spürt die Euphorie überall. Natürlich ist es zu Beginn der Vorbereitung normal, dass noch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Trotzdem konnten wir beim ersten Test schon gute erste Erkenntnisse mitnehmen und freuen uns jetzt darauf mit diesen Erkenntnissen weiterzuarbeiten", bilanzierte Coach Hohl.

Am Samstag, 24. Juni, geht es für die Alemannia mit dem nächsten Testspiel weiter. Um 14 Uhr treten die Schwarz-Gelben bei Mittelrheinliga-Aufsteiger Germania Teveren an.

Alemannia Aachen: Alle Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter, Anton Heinz (beide Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC)

Abgänge: Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lok Leipzig), Jannik Mause (FC Ingolstadt), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)