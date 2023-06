Regionalliga: Nach 14 Einsätzen für Düsseldorf II - Torwart aus Essen lässt Zukunft offen

Neun Spieler haben die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf verlassen. Gut möglich, dass sich ein Zehnter dazugesellen wird.

Leon Klußmann wechselte im Sommer 2020 vom FC Kray zur U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Der in Essen geborene und aufgewachsene Keeper kam immerhin auf 14 Einsätze für die Regionalliga-Reserve des Zweitligisten.

Doch die Zukunft des 20-Jährigen ist nach nur einer Saison in der NRW-Landeshauptstadt ungewiss. Nico Michaty hatte zu Beginn der Woche seine Schützlinge zum Aufgalopp gebeten - ohne Klußmann.

"Ich würde noch nicht sagen, dass ich raus bin. Wir befinden uns noch in Gesprächen. Meine Zukunft ist offen. Aber ich trainiere aktuell individuell und nicht mit der Mannschaft", erzählt der 1,87 Meter große Schlussmann, der im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund (2015 bis 2021) ausgebildet wurde, gegenüber RevierSport.

Doch nach der jüngsten Verpflichtung der Düsseldorfer von Fabian Eutlinger, der aus der Regionalliga Bayern von Rain/Lech zur Fortuna wechselt, dürfte es für Klußmann schwer werden einen Vertrag bei F95 zu erhalten.

Klar: Auch deshalb hat Klußmann mehrere Angeln ausgeworfen. "Wir sind mit einigen Klubs in Gesprächen. Ich finde, dass ich ordentliche Spiele in Düsseldorf gemacht habe. An den meisten der Gegentore konnte ich nichts machen. Der Torwart ist am Ende der Kette immer die ärmste Sau. Ich werde in Ruhe eine Entscheidung treffen, die einfach die beste für meine Weiterentwicklung ist. Für mich ist in dem Alter einfach wichtig, dass ich viel Spiele", sagt Klußmann, der in 14 Partien 25 Gegentreffer kassierte und fünfmal zu Null spielte.

Fortuna Düsseldorf II: Transfers im Überblick

Zugänge: Deniz-Fabian Bindemann (Preußen Münster), Kilian Skolik, Nico Petritt (beide RW Oberhausen), Fabian Eutlinger (Rain/Lech), Ben Zich (Gladbach II), Luca Majetic (VfB Hilden), King Manu (MSV Düsseldorf), Lennard Wagemann, Enes Yilmaz (beide eigene U19)

Abgänge: Mert Göckan (WSV), Nico Vukancic (Erzegbirge Aue), Justin Seven (Mainz 05 II), Luca Thissen (SV Straelen), Tom Geerkens, Marcel Mansfeld, Glenn Dohn, Kingsley Marcinek, Daniel-Brice Ndouop (alle Ziel unbekannt)