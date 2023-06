Regionalliga: Ausweichstadion gefunden – Wuppertaler SV darf in Velbert spielen

Der Wuppertaler SV wird die ersten sechs bis acht Heimspiele der kommenden Saison bei Konkurrent SSVg Velbert absolvieren. Einen großen Anteil daran hatte auch Friedhelm Runge.

Das Stadion am Zoo ist weiterhin eine Baustelle. Die Heimspielstätte des Wuppertaler SV wird saniert und bekommt unter anderem einen komplett neuen Rasen inklusive Drainage. Dazu werden die Toiletten renoviert und Vorbereitungen für eine Rasenheizung getroffen. Zusätzlich sei man im weiteren Austausch mit der Stadt, um das Stadion „drittligatauglich“ zu machen, wie Sven Steup auf einer Pressekonferenz erklärte.

Der neue Leiter der Geschäftsstelle betonte, dass man zeitlich mit dem Umbau voll im Plan liege. „Da läuft alles wie am Schnürchen. Die sind völlig im Soll und wir brauchen uns aktuell keine Sorgen machen.“ Dennoch wird der WSV die ersten sechs bis acht Heimspiele in einem anderen Stadion austragen müssen.

Nach langem Warten steht die Ausweichspielstätte der Rot-Blauen nun fest. Schon zuletzt betonte Sportchef Gaetano Manno, dass es der Wunsch der Wuppertaler sei, nach Velbert auszuweichen. Dieser ging nun in Erfüllung.

Der WSV weicht in die IMS Arena aus

Am Mittwoch bekamen die Wuppertaler vom Verband die nötige Bestätigung um in der IMS Arena der SSVg Velbert zu spielen. „Da hat der Verband uns auch ein kleines bisschen auf die Folter gespannt“, erklärte der neue Geschäftsstellenleiter.

„Aufgrund der räumlichen Nähe ist es einfacher zu erreichen“, verglich Steup den Standort mit dem vorherigen Ausweichstadion in Oberhausen. Dies habe neben der Mannschaft auch für die Fans und Sponsoren große Vorteile.

Daniel Grebe, Leiter Vertrieb und Marketing, erklärte: „Auf freundschaftlicher Basis waren alle damit einverstanden den Aufwand in Oberhausen für uns so gering wie möglich zu halten. Wir haben unsere Sponsoren dann bestmöglich präsentiert, aber wir konnten es nicht so darstellen, wie es hier im Stadion ist.“ In Velbert gäbe es dagegen einen ganz anderen Bezug nach Wuppertal. „Das ermöglicht uns eine ganz andere Kommunikation und Abbildung der Sponsoren in Velbert bezüglich Sichtbarkeit und Einzugsgebiet.“

Neben RWO, der SSVg Velbert, der Stadt Velbert und dem Sport- und Bäderamt richtete Steup einen „ganz besonderen Dank“ an WSV-Hauptsponsor Friedhelm Runge: „Er hat in mehreren Gesprächen mit der Velberter Stadtspitze dafür gesorgt, dass der Spielort Velbert überhaupt ermöglicht werden kann.“ Die Firma EMKA, von der Runge Geschäftsführer ist, hat ihren Hauptsitz in Velbert.

Keine Hochrisikospiele in Velbert

Steup stellte klar: „Hochrisikospiele werden erst wieder in Wuppertal stattfinden.“ Dies sei mit dem Verband abgesprochen und werde im Spielplan berücksichtigt. In den nächsten Tagen und Wochen sollen dann letzte Einzelheiten in weiteren Meetings geklärt werden.

Der WSV muss eine höhere Gebühr für die Nutzung der Anlage zahlen, als sie in Wuppertal fällig ist. “Das war auch ein bisschen der Knackpunkt, warum die Spiele in der letzten Saison in Oberhausen ausgetragen wurden“, ordnete der Geschäftsstellenleiter ein. Doch auch dank Runge habe man in Gesprächen mit der Stadt Velbert „konstruktiv zusammengearbeitet, sodass man das doch realisieren kann.“

Dauerkartenverkauf, Trikotsponsor, Familientag

Im Rahmen der Bekanntgabe verkündete Grebe zusätzlich, dass es zeitnah einen neuen Trikotsponsor geben wird. Steup kündigte außerdem den Start des Dauerkartenverkaufs am morgigen Freitag an.

Zusätzlich wird es am 23. Juli die Saisoneröffnung unter dem Motto „WSV-Familientag“ geben. Zwar sei die erste Mannschaft an diesem Tag nicht im Einsatz, sie werde aber in die Aktionen eingebunden. Sportlich werde es ein Spiel der U19 gegen den VfB Hilden (11 Uhr) und einen Test der Damen gegen Borussia Dortmund (15 Uhr) geben.