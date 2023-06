1. FC Köln: Nach 65 Spielen für FC-Reserve - Mittelfeldspieler wechselt in den Südwesten

Die U21 des 1. FC Köln hat bisher acht Spieler verabschiedet. Ein Mann ist noch ohne neuen Arbeitgeber. Ein Mittelfeldspieler wurde am Mittwoch, 21. Juni, beim neuen Klub vorgestellt.

Thomas Kraus, Lukas Nottbeck (beide Karriereende), Hendrik Mittelstädt (SC Verl), Gavin Didzilatis (VfB Lübeck), Mischa Häuser (FSV Fernwald), Tim Giesen (Schalke 04 II), Joshua Schwirten (Ziel unbekannt) und Luca Schlax haben die Regionalliga-Mannschaft des Bundesligisten 1. FC Köln im Sommer verlassen.

Bis auf Schwirten hat jeder dieser genannten Spieler einen neuen Klub gefunden. Denn nun wurde auch Schlax fündig. Der 23-jährige Mittelfeldspieler verlässt die Kölner nach 65 Begegnungen für das U21-Team und schließt sich Regionalliga-Südwest-Vertreter FSV Frankfurt an.

Schlax, ein gebürtiger Kölner, verbrachte bei den Geißböcken einen Großteil seiner Jugend und wurde hier an den Seniorenfußball herangeführt (U17- bis U21-Mannschaft). Während dieser Zeit debütierte er für die deutsche U19-Nationalmannschaft und konnte so auch internationale Luft schnuppern. In der vergangenen Saison kam er in der Regionalliga West auf 20 Einsätze und erzielte hierbei fünf Tore.

"Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung FSV Frankfurt. Es ist toll, bei solch einem Traditionsverein spielen zu dürfen. Die Gespräche mit der Vereinsführung waren von Anfang an sehr positiv und haben mir große Lust auf die kommende Spielzeit gemacht. Ich freue mich auf die Aufgabe und Möglichkeit, hier in Bornheim spielen zu können", sagt der zukünftige Frankfurter Schlax.

Thomas Brendel, Sportlicher Leiter FSV Frankfurt, ergänzt: "Mit der Verpflichtung von Luca Schlax schließen wir eine vakante Position im zentralen Mittelfeld. Luca genoss eine sehr gute Ausbildung beim 1. FC Köln, er hat uns mit seiner fußballerischen Qualität und seiner Spielübersicht überzeugt. Wir sind sehr froh, dass sich Luca für den FSV entschieden hat."

1. FC Köln II

Zugänge: Yannick Freischlad, Max Finkgräfe, Tidiane Toure, Emin Kujovic (alle eigene U19), Jens Castrop (1. FC Nürnberg, war ausgeliehen), Oliver Issa Schmitt (SC Verl, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Marco Höger (Waldhof Mannheim),

Abgänge: Joshua Schwirten (Ziel unbekannt), Thomas Kraus, Lukas Nottbeck (beide Karriereende), Hendrik Mittelstädt (SC Verl), Gavin Didzilatis (VfB Lübeck), Mischa Häuser (FSV Fernwald), Tim Giesen (Schalke 04 II), Luca Schlax (FSV Frankfurt)