1. FC Bocholt: 223 Spiele in der Regionalliga - Abwehrspieler hat neuen Verein gefunden

16 Spieler haben den 1. FC Bocholt im Sommer verlassen. Nun hat auch Abgang Nummer 15 einen neuen Verein gefunden.

Nur noch ein Spieler, nämlich Stephané Mvibudulu, hat keinen neuen Verein gefunden. Ansonsten sind 15 der 16 Sommer-Abgänge des 1. FC Bocholt schon bei neuen Klubs untergekommen.

Der letzte Spieler, der eine neue Herausforderung gefunden hat, ist Leander Goralski. Nach einem einjährigen Gastspiel in Bocholt kehrt der 29-Jährige an den Rhein zurück. Goralski wechselt zum Mittelrheinligisten Bonner SC.

Der erfahrene Innenverteidiger spielte bereits in der Saison 2021/2022 (34 Einsätze) für die Rheinlöwen. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wechselte er an den Hünting. In der vergangenen Spielzeit setzte ihn ein Armbruch die komplette Rückrunde außer Gefecht. Die Verletzung ist komplett ausgeheilt. Goralski kann beim Trainingsauftakt am 5. Juli voll ins Bonner Mannschaftstraining einsteigen.

Er spielte auch schon für Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Düsseldorf II. Goralski kommt mit der Erfahrung von 223 Regionalligaspielen nach Bonn.

"Mit Leander haben wir einen Routinier und einen absoluten Führungsspieler für uns gewinnen können. Mit seiner Präsenz wird er uns auf dem Platz enorm weiterbringen", sagt BSC-Sportchef Daniel Zillken.

Schalke-Spiel ausverkauft!

Bei einem absoluten Highlight für den 1. FC Bocholt wird Goralski nicht mehr dabei sein. Das Testspiel des Regionalligisten gegen den FC Schalke 04 (Donnerstag, 6. Juli, Anstoß 18 Uhr) steht nämlich auf dem Programm. Die Kulisse wird beeindruckend sein. 3500 Fans werden am Hünting zugegen sein. Kurzum: das Spiel ist ausverkauft!

1. FC Bocholt - Transfers im Überblick:

Zugänge: Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Lucas Fox (Düdelingen/Luxemburg), Florian Mayer, Ali Barak (beide Roda Kerkrade), Bogdan Shubin (FC Schalke 04 II), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Willi Reincke (SC Verl, ausgeliehen)

Abgänge: Florian Abel (KFC Uerdingen), Dario Schumacher (TVD Velbert), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Tim Winking (Schonnebeck), Jona Scholz (SV Sonsbeck), Leander Goralski (Bonner SC), Stephané Mvibudulu (Ziel unbekannt)