Rot Weiss Ahlen: Der nächste Neue ist da! Stammspieler eines Liga-Konkurrenten unterschreibt

Rot Weiss Ahlen hat in den letzten Tagen einige neue Spieler verpflichtet. Und es geht weiter: Am Dienstag, 20. Juni, präsentierte RWA den nächsten Neuen.

Yasin Altun wird wieder das Trikot von Rot Weiss Ahlen tragen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom SV Lippstadt 08 zurück an die Werse. Altun spielte bereits bis 2020 für die Münsterländer.

In der vergangenen Saison absolvierte Altun 31 Spiele (kein Tor, drei Vorlagen) in der Regionalliga und war ein wichtiger Spieler für sein Team. Insgesamt verbuchte er eine Spielzeit von 2353 Minuten.

"Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten auf dem Platz kann er jetzt wieder das Team von der Werse unterstützen. Wir sind gespannt darauf, wie er in der kommenden Saison für Ahlen spielen wird. Wir freuen uns, dass Altun wieder da ist", sagt Orhan Özkara, Sportchef der Ahlener.

Altun kommt auf insgesamt 87 Einsätze in der 4. Liga. In der Regionalliga stand er bisher nur in Ahlen und Lippstadt unter Vertrag. Zudem spielte er bei den Senioren in der Oberliga für den 1. FC Gievenbeck und in der Westfalenliga für den heutigen Oberliga-Westfalen-Titelträger Preußen Münster II.

Am Montag, 19. Juni, startete Ahlens neuer Cheftrainer Daniel Berlinski mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung. Noch steht das Team nicht. Denn beim Trainingsauftakt waren 16 Feldspieler dabei, Altun ist Kaderspieler Nummer 17. Drei Mann fehlen noch, um den angepeilten 20-Mann-Kader beisammen zu haben.

Die Zu- und Abgänge von Rot Weiss Ahlen im Überblick:

Zugänge: Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Luka Tankulic (SV Meppen), Levent Taylan Öztürk (SC Preußen Münster U19), Clinton Asare (VfB Homberg), Serhat Koruk (BSV Schwarz-Weiß Reheden), Yasin Altun (SV Lippstadt 08)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Dominik Klann (SC Verl, war ausgeliehen), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte)