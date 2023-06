Regionalliga: Die U21 des 1. FC Köln hat einen neuen Trainer

Kurz vor dem Start in die Vorbereitung hat die U21 des 1. FC Köln einen neuen Trainer gefunden.

In der abgelaufenen Saison der Regionalliga West musste die U21 des 1. FC Köln lange um den Klassenerhalt bangen. Am Ende gab es ein versöhnliches Ende für die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann.

In die neue Spielzeit geht der FC mit seiner U21 auch mit einem neuen Trainer. Denn schon lange war klar, dass Zimmermann nach der letzten Spielzeit nicht in Köln bleibt.

Nun - wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung am Freitag (23. Juni) hat Köln einen Nachfolger gefunden. Evangelos Sbonias wird ab sofort die Geschicke bei der U21 übernehmen.

Der 40-Jährige war zuletzt für die SG Sonnenhof Großaspach verantwortlich, die in der Oberliga Baden-Württemberg Zweiter wurde. Der Aufstieg in die Regionalliga Südwest wurde nur knapp verpasst.

Nun soll Sbonias die Talente des FC formen. „In Deutschland gehört der 1. FC Köln zu den Top-Vereinen. Es ist ein sehr emotionaler Verein. Die U21 und die Nachwuchsabteilung gehört zu den Top-Adressen in Deutschland. Ich fühle mich sehr geehrt, diese Aufgabe hier übernehmen zu dürfen“, sagt er in einem Video auf „FC-TV“.

Nach der durchwachsenen Spielzeit 2022/23 wird es bei der U21 der Kölner auch einen Umbruch geben. Neuer Leitwolf soll Marco Höger werden, der erfahrene Mittelfeldmann, der schon einige Profijahre in Köln erlebt hat, kommt von Waldhof Mannheim und soll den jungen Spielern mit seiner Erfahrung helfen.

Mit Thomas Kraus und Lukas Nottbeck haben derweil zwei erfahrene Spieler ihre Karriere beendet, so dass Köln hier was tun musste. Weitere Zugänge sollen in den kommenden Tagen präsentiert werden.

Zugänge 1. FC Köln U21

Marco Höger (Waldhof Mannheim), Yannick Freischlad, Max Finkgräfe, Tidiane Toure, Emin Kujovic (alle eigene U19), Meiko Sponsel (nach Leihe zu RWE), Oliver Issa-Schmitt (nach Leihe zu Hessen Kassel)

Abgänge 1. FC Köln U21

Hendrik Mittelstädt (SC Verl), Tim Giesen (Schalke II), Gavin Didzilatis (VfB Lübeck), Mischa Häuser (FSV Fernwald), Joshua Schwirten (Ziel unbekannt), Thomas Kraus, Lukas Nottbeck (beide Karriereende)