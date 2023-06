DFB-Pokal: FC Gütersloh trifft auf Bayern-Bezwinger der Saison 2020/21 - so reagiert der FCG

Nach dem Aufstieg hat der FC Gütersloh auch den Westfalenpokal gewonnen. Der Lohn: Im DFB-Pokal kommt ein Zweitligist nach Gütersloh. Das sind die Reaktionen.

24 Jahre ist es her, dass der FC Gütersloh zuletzt im DFB-Pokal vertreten war. Nun ist es wieder soweit. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West gewann der FCG auch den Westfalenpokal.

Sportchef Rob Reekers, Team-Assistent Rene Harder sowie die beiden Vorstandsmitglieder Frank Neuhaus und Helmut Delker verfolgten die Auslosung am Sonntag vor Ort im DFB-Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung.

Alle hofften auf ein ganz großen Gegner, am Ende wurde es Zweitligist Holstein Kiel. Das DFB-Pokalspiel findet zwischen Freitag, 11. August, und Montag, 14. August, statt.

Julian Hesse, Trainer des FC Gütersloh erklärte nach der Auslosung: „Natürlich haben wir auch von einem ganz großen Gegner geträumt. Jetzt freuen wir uns aber auf Holstein Kiel. Wir haben sehr großen Respekt vor der Arbeit, die dort geleistet wird. Die Störche spielen seit sechs Jahren ununterbrochen in der zweiten Bundesliga und haben sich schon zweimal für die Relegation zur Bundesliga qualifiziert. Das ist ein Verein, der sich in Ruhe entwickelt hat. Der achte Platz in der abgelaufenen Saison zeigt ja erneut die Konstanz, die sich der Klub in der zweiten Bundesliga erarbeitet hat. Wir wollen Holstein Kiel einen guten Fight liefern und dann schauen wir, was möglich ist.“

Die Kieler, die in der Pokalsaison 2020/21 mit dem Sieg gegen Bayern München für Furore sorgten, gehen natürlich als großer Favorit in die Partie. Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport bei Holstein Kiel, betont: "Wir freuen uns auf einen sicherlich hoch motivierten Gegner. Nach der Meisterschaft in der Oberliga Westfalen und dem Gewinn des Westfalenpokals wird der FC Gütersloh, gerade zu Beginn der Saison, noch immer getragen durch diese Euphorie – das müssen wir uns immer vor Augen führen und dürfen die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem, und das sage ich auch ganz klar, ist es unser Anspruch unserer Favoritenrolle gerecht zu werden und eine Runde weiterzukommen."

Das sind alle 32 DFB-Pokal-Begegnungen:

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach

SV Oberachern - SC Freiburg

FC Gütersloh - Holstein Kiel

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen

SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig

FSV Frankfurt - Hansa Rostock

FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen

FC Astoria Walldorf - 1. FC Union Berlin

1. FC Lokomotive Leipzig - Eintracht Frankfurt

SV Elversberg - FSV Mainz 05

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

TSG Balingen - VfB Stuttgart

VfB Lübeck - TSG Hoffenheim

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

FC Energie Cottbus - SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

SC Preußen Münster - FC Bayern München

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli

VfL Osnabrück - 1. FC Köln

SV Sandhausen - Hannover 96

Hallescher FC - Greuther Fürth

FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98