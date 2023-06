SC Paderborn: Zwei weitere Zugänge für die Regionalliga-West-Mannschaft

Die U21-Mannschaft des SC Paderborn hat die externen Zugänge Nummer zwei und drei vorgestellt. Weitere sollen folgen.

Nach der Verlängerung mit mehreren Akteuren, wie zum Beispiel dem Ex-Wuppertaler und aktuellen SCP-II-Kapitän Dominik Bilogrevic, verstärkt sich die U21 des SC Paderborn mit zwei externen Zugängen.

Offensivakteur Rafael Camprobin Corchero und Außenbahnspieler Felix Mensing gehen mit der Zweitvertretung des Zweitligisten in das erste Regionalliga-Jahr nach dem Aufstieg.

Camprobin Corchero kommt vom Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl an die Pader. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 22-Jährige bei Borussia Dortmund und dem MSV Duisburg. In der vergangenen Spielzeit verbuchte er für die SG Finnentrop/Bamenohl zehn Tore und 16 Vorlagen in 31 Partien.

Außerdem wechselt Außenbahn-Spieler Felix Mensing vom Oberligisten SpVgg Vreden zur U21 des SCP. Dem 21-Jährigen gelangen in der abgelaufenen Saison vier Tore und zwei Vorlagen in 29 Einsätzen.

"Mit beiden Jungs waren wir jetzt länger im Kontakt und beide haben natürlich abgewartet, welche Liga es am Ende wird. Sie haben sich dann am Ende, trotz vieler Angebote, auch aus der Regionalliga, für uns entschieden. Das sind für mich zwei gestandene U23-Spieler, die in der Vergangenheit viele Spiele in der Oberliga absolviert haben. Deshalb nenne ich sie gestandene U23-Spieler. Wir freuen uns, dass das geklappt", erklärt Ayhan Tumani, der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Paderborn.

Nach Adrian Bravo Sanchez (29), der vom SV Rödinghausen kommt und mit dem 24-jährigen Kapitän Bilogrevic aktuell der einzige Ü23-Spieler ist, ist das genannte Duo Zugang Nummer zwei und drei. "Wir sind uns auch mit weiteren Spielern einig. Vier bis fünf externe Akteure werden wir noch verpflichten", verrät Tumani.

SC Paderborn II - Kader 2023/2024

Zugänge: Adrian Bravo Sanchez (SV Rödinghausen), Kevin Krumme, Marvin Schulz, Noah Mrosek, Joel Vega Zambrano, Nico Willeke, Ilyas Ansah, Zvonimir Plavcic (alle eigene U19), Felix Mensing (SpVgg Vreden), Rafael Camprobin Corchero (SG Finnentrop/Bamenohl)

Abgänge: Ioannis Tsingos (SC Verl II), Dawyn-Paul Donner (eigene Profis), Christian Strohdiek (Karriereende), Michael Oelkers, Edward Ayertey, Elvin Jashari, Noyan Efe Bayaki, Dong-wan Ryu, In-woo Choi (alle Ziel unbekannt)