Regionalliga West: Ex-Schalke-Profi verstärkt U21 des 1. FC Köln

Marco Höger kehrt zum 1. FC Köln zurück. Dort soll der 33-Jährige als Führungsspieler der U21 in der Regionalliga West agieren.

Marco Höger verlässt die Profi-Bühne und kehrt zum 1. FC Köln zurück. Das teilte der 33-Jährige in einer Videobotschaft auf seinem Instagram-Kanal mit. Dort will er in der U21 in der Regionalliga West mit seiner Erfahrung vorangehen und dem Nachwuchs ein Vorbild sein.

"Gespräche gab es eigentlich die ganze Zeit über. Mit tag eins als ich weg bin." Das war nach der Saison 2020/21. Nach fünf Jahren in Köln ging es zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Höger war direkt Stammspieler und maßgeblich an der erfolgreichen Spielzeit beteiligt, die Waldhof auf dem fünften Tabellenplatz beendete.

Dementsprechend motiviert ging es in die Saison 2022/23. Für Höger nahm diese aber ein abruptes Ende. Anfang September zog sich der zentrale Mittelfeldspieler einen Kreuzbandriss zu, fiel monatelang aus. Seine Reha verbrachte er schon in Köln.

"Da habe ich natürlich auch den einen oder anderen Tag mehr gehabt, wo ich auch versucht habe, viele Spiele auch aus der Jugend vom FC und von der zweiten Mannschaft zu gucken." Dadurch sei von beiden Seiten die Idee gereift, nochmal zusammenzufinden. Mitte Mai gab Höger zwar noch sein Comeback für Waldhof, kündigte aber gleichzeitig seinen Abschied aus Mannheim an. Durch die schwere Knieverletzung waren es am Ende der Saison nur zehn Drittliga-Spiele. Jetzt geht es also eine Klasse tiefer in die Regionalliga.

Für Höger mindere das die Heimkehr aber nicht. "Das fühlt sich eigentlich genauso an wie damals, als ich von Schalke hierhin gekommen bin und den Vertrag für die Bundesliga unterschrieben habe." Nach fünf Jahren bei Königsblau wechselte er 2016 für 1,3 Millionen Euro nach Köln.

"Klar, es wird jetzt nicht mehr das große Stadion sein, aber mit dem Geißbock auf der Brust wieder auflaufen zu können für meinen Herzensklub, ist für mich trotz allem das Größte."