FC Schalke 04: Innenverteidiger vom VfR Aalen verstärkt die U23

Der FC Schalke 04 hat den fünften Neuzugang für die U23 vorgestellt. Coach Jakob Fimpel darf sich auf einen jungen Innenverteidiger mit Regionalliga-Erfahrung freuen.

Die U23 des FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Südwest fündig geworden. Vom VfR Aalen wechselt Tim Schmidt zu den Knappen.

Schmidt kommt aus der Jugend des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Heidenheim und schloss sich dem VfR Aalen im Sommer 2021 an. Bei seiner ersten Senioren-Station akklimatisierte sich der Innenverteidiger schnell und bekam regelmäßige Einsätze. In zwei Saisons lief der 20-Jährige insgesamt 45-mal in der Regionalliga Südwest auf, erzielte drei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Der 1,90-Meter-Mann, dessen Marktwert von "Transfermarkt" auf 75.000 Euro taxiert wird, spielte zwar hauptsächlich im Abwehrzentrum, half aber in Aalen auch schon auf der Position des Rechtsverteidigers aus. Nach dem Ablauf seines Vertrags zum 30. Juni folgt nun der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere.

Schober überzeugt: "Passt gut in das Mannschaftsgefüge"

Mathias Schober, Direktor der Schalker Knappenschmiede, erklärte in einer Pressemitteilung: „Tim bringt Erfahrung aus der Regionalliga mit und wird das Defensivspiel der U23 in der kommenden Saison ergänzen. „Wir sind überzeugt, dass er gut in das Mannschaftsgefüge passt.“

In der Innenverteidigung trennten sich die Schalker bislang von Stammspieler Julius Schell (29 Einsätze) und Arbnor Aliu (vier Spiele). Dazu ist offen, ob die Zukunft von Ibrahima Cisse weiterhin bei der U23, oder doch bei den Profis liegt.

Klein dürfte die Konkurrenz in der Defensive allerdings dennoch nicht werden. Mit dem zuletzt gesetzten Verthomy Boboy und Ardy Mfundu stehen noch zwei zentrale Abwehrspieler aus der vergangenen Saison im Kader. Zudem verpflichteten die Königsblauen bereits Malik Talabidi. Nicholas Engels wird zusätzlich aus der U19 aufrücken.

FC Schalke 04 II

Zugänge: Finn Heiserholt (SV Lippstadt), Julius Paris (SV Straelen), Paul Pöpperl (TSV Steinbach II), Malik Talabidi (vereinslos, zuvor FC Wil), Tim Schmidt (VfR Aalen)

Abgänge: Rufat Dadashov (BFC Dynamo), Daniel Kyerewaa (Preußen Münster), Bogdan Shubin (1. FC Bocholt), Joey Müller, Julius Schell, Radomir Novakovic, Elias Kurt, Luis Klein, Luca Campanile, Arbmor Aliu (alle Ziel unbekannt)