Alemannia Aachen: Elfter Neuzugang kommt von Drittliga-Absteiger SV Meppen

Als elfter Neuzugang in diesem Transfer-Sommer schließt sich Beyhan Ametov Alemannia Aachen an. Der 24-Jährige kann die Erfahrung von 88 Regionalliga-West-Einsätzen vorweisen.

Der große Umbruch bei Alemannia Aachen geht weiter. Am Dienstagnachmittag verkündete der Verein bereits den elften Neuzugang in diesem Sommer. Wie RevierSport bereits berichtete, wechselt Beyhan Ametov in die Kaiserstadt.

Der mittlerweile 24-Jährige durchlief die Jugend des Wuppertaler SV und des 1. FC Köln, ehe er den Sprung zu Borussia Dortmund II in die Regionalliga West wagte. Nach zwei Spielzeiten folgte die Rückkehr nach Wuppertal.

In seiner Geburtsstadt wusste der Linksaußen zu überzeugen. 2020/21 stand er in der Liga 34-mal auf dem Platz, erzielte zehn Treffer und bereitete vier weitere vor. Anschließend folgte der Wechsel zum SV Meppen in die 3. Liga.

Doch im Emsland geriet die Karriere des ehemaligen U21-Nationalspielers Nordmazedoniens etwas ins Stocken. Die 481 Einsatzminuten im ersten Jahr (22 Einsätze, ein Tor, eine Vorlage) verringerten sich in der abgelaufenen Saison - auch aufgrund einer Verstauchung des Sprunggelenks - noch einmal auf 248 Minuten. In sechs Einsätzen in der gelang Ametov 2022/23 keine Torbeteiligung.

Ametov will um den Aufstieg spielen

Nun geht der Flügelspieler also den Schritt zurück in die Regionalliga West. „Ich bin froh, dass der Wechsel nun geklappt hat, da ich von dem Weg und dem Verein absolut überzeugt bin“, betonte Ametov in einer Pressemitteilung. „Die ambitionierten Ziele der Alemannia passen genau mit meinen Zielen zusammen.“

Jene Ziele sind nach den vielen namhaften Verstärkungen bei den Aachenern klar definiert: „Ich bin überzeugt, dass wir in der neuen Saison mit einer sehr guten Mannschaft hier um den Aufstieg mitspielen können und kann es kaum abwarten, jetzt hier zu starten.“

Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller freute sich derweil auf einen „feinen Techniker, der sowohl auf den beiden Außenbahnen als auch als zentraler, offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann“. Ametov kenne nicht nur die Regionalliga West, „er weiß auch, wohin der Weg mit der Alemannia gehen soll“.

Alemannia Aachen Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen)

Abgänge: Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)