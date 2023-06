Regionalliga West: Rückkehr nach sechs Jahren - Ehemaliger Gladbach-Profi zur U23

Borussia Mönchengladbach begrüßt einen Rückkehrer, der sich nach sechs Jahren in Hannover und Kiel der U23 anschließen wird.

101 Spiele für die Profis, davon unter anderem Champions-League-Spiele gegen Juventus Turin, Manchester City oder den FC Barcelona: Bei Borussia Mönchengladbach erlebte Julian Korb einen besonderen Start in seine Karriere. Nun kehrt der gebürtige Essener zur Borussia zurück.

Ab der kommenden Saison wird Korb neben Michel Lieder und Cagatay Kader einer von drei älteren Spielern im Kader der Gladbacher U23 sein.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Juli dazu entschieden hat, eine so verantwortungsvolle Rolle in unserer U23 zu übernehmen. Zum einen hat er enorm viele Partien in der 1. und 2. Bundesliga sowie im Europapokal absolviert, zum anderen ist er bei Borussia selbst zum Profi herangereift und kann deshalb seine Erfahrung an die jungen Spieler hervorragend weitergeben“, erklärt Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, in einer Vereinsmitteilung die Verpflichtung des 31-Jährigen.

„Ich bin froh, wieder hier zu sein und ab Sommer die Raute auf der Brust tragen zu dürfen. Es fühlt sich wie nach Hause kommen an“, freut sich Korb und ergänzt: „In erster Linie möchte ich mit Leistung auf dem Platz vorangehen. Darüber hinaus bin ich hier selbst die Schritte von der U15 bis zu den Profis gegangen. Die Erfahrung, die ich dabei gesammelt habe, möchte ich gerne weitergeben und den Jungs somit helfen. Es ist eine reizvolle Aufgabe, die ich voller Elan angehen werde.“

Neben 101 Pflichtspielen (davon 76 Mal Bundesliga) für die Profis spielte Korb schon in der U17 und U19 der Borussia. Auch seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte er bereits für die U23, für die er 94 Partien absolvierte. Der Rechtsverteidiger durchlief bis zur U21 auch die Nachwuchsteams des DFB.

Nach dem - vorübergehenden - Ende seiner Gladbacher Zeit zog es Korb im Sommer 2017 zu Hannover 96, vier Jahre später ging er für zwei Saisons zu Holstein Kiel. Aus dem Norden kehrt Korb nun als "Ausbilder" der jungen Fohlen zurück.