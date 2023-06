Regionalliga West: Vor dem Pokalfinale - FC Gütersloh macht vier weitere Personalien fix

Der FC Gütersloh hat vor dem Westfalenpokal-Finale am Wochenende teils wichtige Personalien geklärt. Die Planungen sind weit fortgeschritten.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West und der Meisterschaft in der Oberliga Westfalen ist es schon jetzt eine perfekte Saison für den FC Gütersloh. Doch es könnte noch besser werden - mit einem Sieg im Westfalenpokal-Finale gegen die SpVgg Erkenschwick am Samstag (14.15 Uhr, RS-Liveticker). Setzt sich der FCG durch, darf er kommende Saison im DFB-Pokal an den Start gehen.

Rückenwind für das Endspiel könnten vier Vertragsverlängerungen geben. Die beiden spielenden Co-Trainer Matthias Haeder und Andre Kording haben ihre Zusagen für ein weiteres Jahr am Heidewald gegeben. Auch Ilias Illig und Timofeii Dymchenko bleiben dem Verein treu.

Haeder und Kording gehören beide zum Team von Chefcoach Julian Hesse, kommen aber teilweise auch noch zum Einsatz. Haeder bestritt in der Aufstiegssaison 13 Partien und erzielte drei teils wichtige Tore. Kording traf zweimal in 17 Einsätzen. Die beiden 34-Jährigen sind jeweils Regionalliga-erfahren.

Der 25 Jahre alte Offensivspieler Illig gehöre derweil "zweifellos zu den interessantesten Spielern im Kader", wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. "Er hat einfach spannende Fähigkeiten. Ich hoffe, dass er in der kommenden Saison noch verletzungsfreier ist. Er bringt alles mit für die Regionalliga und ist da ach auf einem guten Weg", betont Trainer Julian Hesse. In der beendeten Spielzeit stand Illig 25 Mal auf dem Rasen. Vier Tore und fünf Vorlagen sprangen dabei heraus.

Dymchenko spielte bisher überwiegend in der zweiten Mannschaft, gehört dort zu den Leistungsträgern. Nach ersten Einsätzen im Westfalenpokal und einer Einwechslung in der Liga soll er in der kommenden Saison weitere Schritte gehen. Der Flügelspieler ist 25 Jahre alt und kam im vergangenen Sommer aus der Ukraine nach Gütersloh.

Neben diesen vier Vertragsverlängerungen hatten schon weitere Spieler ihre Zusage gegeben. Dazu kommen vier Neuzugänge und sieben Abgänge, so dass die Kaderplanungen des baldigen Regionalligisten schon fortgeschritten sind.