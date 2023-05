RWO: Gelungene Generalprobe vor RWE - "Am Ende wollen wir mit unseren Fans feiern"

Rot-Weiß Oberhausen hat eine Woche vor dem Endspiel im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen ein Testspiel absolviert.

Beide Teams stehen im Finale ihres jeweiligen Verbandspokal-Wettbewerbs. Eine Woche vor dem Endspiel in Essen empfing Rot-Weiß Oberhausen, Niederrheinpokal-Finalteilnehmer (gegen Rot-Weiss Essen), den 1. FC Düren, der im Mittelrheinpokal-Finale beim FC Viktoria Köln antritt.

RWO gewann gegen den Regionalliga-West-Konkurrenten mit 2:0. Denis Donkor (58.) und Jan-Lucas Dorow (70.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Mike Terranova.

Der Oberhausener Fußballlehrer zeigte sich nach dem gelungenen Test im Stadion Niederrhein gegenüber RevierSport zufrieden. "Das war ein gelungener Test für beide Mannschaften. Beide hatten die selbe Spielidee und sind auf Umschaltmomente gegangen. Düren hatte gute Möglichkeiten zu Beginn des Spiels. Wir hatten am Anfang eine schlechte Raumaufteilung, aber in der zweiten Halbzeit war das viel besser und ich finde auch, dass wir dann verdient die beiden Tore gemacht haben", sagte Terranova.

Der 46-Jährige ergänzte: "Der Test war wichtig, dass wir uns auch jetzt an die Temperaturen gewöhnen. Schade war, dass Anton Heinz aufgrund von Rückenproblemen ausgefallen ist. Da hat uns ein Stück weit Tiefe gefehlt. Dieses Element werden wir in Essen brauchen. Ich freue mich sehr auf das Endspiel an der Hafenstraße. Das ist ein Finale, ein Spiel da wollen wir am Ende natürlich mit unseren Fans den Pokalsieg feiern."

Die Partie steigt am Samstag (3. Juni, 16.15 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Stadion an der Hafenstraße.

Rot-Weiß Oberhausen: Davari – Winter (72. Petritt), Öztürk (57. Donkor), Klaß (42. Propheter), Fassnacht – März (77. Yalcin), Holthaus, Ngyombo – Dorow (72. Mai), Kreyer (77. Skolik), Rexha (57. Lunga).

1. FC Düren: Theißen – Omerbasic (80. Becker), Winke (65. Simon), Weber (46. Wipperfürth), Matuschyk (65. Harnafi), Geimer (46. Bakhat) – Brock (46.Lela), Kühnel (65. Schlößer) – Goden (65. Salman), Brasnic (65. Egouli), Clemens (65. Owusu).

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk.

Tore: 1:0 Donkor (58.), 2:0 Dorow (70.).