Wuppertaler SV: U19-Spieler kämpft um Bundesliga-Aufstieg und wird mit Profivertrag belohnt

Der Wuppertaler SV hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Diesmal handelt es sich um einen vereinsinternen neuen Mann.

Der Wuppertaler SV teilte zu Wochenbeginn mit, dass Mert Temiz in diesem Sommer aus der eigenen U19 in den Kader der ersten Mannschaft aufsteigen wird. Der talentierte Torwart aus Wuppertal hat bereits regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert und sich somit diese Chance erarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalligisten.

Temiz und sein aktuelles Team haben am kommenden Samstag die letzte Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Die U19 des WSV bestreitet ihr letztes Spiel in der Niederrheinliga. Bei einem Sieg besteht die Chance auf den Aufstieg in die U19-Bundesliga. Das Spiel gegen den SC Velbert findet am Samstag um 16 Uhr auf dem Sportplatz Uellendahl statt.

"Mert ist ein ehrgeiziger Junge, der auch schon die eine oder andere Einheit pro Woche bei uns mittrainiert. Er hat uns oft überzeugt. Er weiß um seine Rolle in der ersten Mannschaft und brennt für die Aufgabe. Zudem ist er ein Wuppertaler Junge", sagt WSV-Cheftrainer Hüzeyfe Dogan.

"Ich freue mich nun auf mein offizielles erstes Jahr im Herrenbereich und kenne die meisten Jungs bereits durch das Training des letzten Jahres. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden", ist Temiz, der sich wohl hinter Stammkeeper Sebastian Patzler einreihen muss, voller Tatendrang.

Wuppertaler SV: Sechs Neue fix, neun Spieler bleiben - 15 Mann aktuell unter Vertrag für 2023/2024

Nach Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf) und Phil Beckhoff (Borussia Mönchengladbach II) sowie Jef Tchouangue ist Temiz (beide eigene U19), der sechste neue Spieler, der offiziell für die Saison 2023/2024 vorgestellt wurde. Nach RevierSport-Informationen sind sich die Wuppertaler auch mit Steve Tunga (SG Wattenscheid 09) schon einig. Er dürfte in den nächsten Tagen ebenfalls vorgestellt werden.

Zudem besitzen mit Mit Torwart Sebastian Patzler, Kevin Rodrigues Pires, Lion Schweers, Kevin Pytlik, Durim Berisha, Tobias Peitz, Lukas Demming, Kevin Hagemann und Philipp Hanke neun Spieler aus dem aktuellen Kader gültige Verträge für die Saison 2023/2024.