SG Wattenscheid: Leistungsträger würde mit in die Oberliga gehen, Talent stößt zum Kader

DJK Arminia Lirich Rekordverdächtige Kulisse - Lirich trifft im Aufstiegskracher auf SuS 21

In der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop steht am kommenden Spieltag der große Aufstiegsgipfel an. Spitzenreiter Arminia Lirich empfängt den Tabellenzweiten SuS 21 Oberhausen.