SV Straelen: Nächster Neuzugang bringt Profi-Erfahrung mit

Nächster Neuzugang für den SV Straelen. Ein routinierter Stürmer kommt an die Römerstraße und bringt Profi-Erfahrung mit.

Allmählich nimmt das Aufgebot, mit dem der Regionalliga-Absteiger SV Straelen in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein antreten möchte, Konturen an.

Am Dienstag verkündete der SVS den vierten Neuzugang für die kommende Saison. Es handelt sich um Markus Müller, der vom Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum kommt. Der 34-Jährige bringt aber auch jede Menge Erfahrung aus höheren Ligen mit, war mehrere Jahre als Profi unterwegs.

Er spielte für Vereine wie Erzgebirge Aue, Hallescher FC, Wormatia Worms, Babelsberg 03 und Kickers Offenbach. Müller bestritt sogar zwei Einsätze in der 2. Bundesliga, in der 3. Liga stand er 70-mal auf dem Rasen (16 Tore). Weit über 100 Partien bestritt der gebürtige Eberswalder in der Regionalliga Südwest (39 Tore), wo er 2015 die Meisterschaft mit Kickers Offenbach feierte.

"Er wird uns sicherlich mit seiner Erfahrung weiterhelfen, die er an die jungen Spieler weitergeben möchte. Er ist bereit, für den Verein alles zu geben und für uns auf Torejagd zu gehen", freuen sich die Straelener über den Neuzugang. Was Müllers Anspruch auf eine Führungsposition untermauert: Der Angreifer war zuletzt in Wachtendonk nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz als Spielertrainer aktiv.

Vor Müller hatte Straelen bereits drei Verpflichtungen verkündet. Mit Tom Hirsch (Ratingen 04/19) und Seong-sun You (Preußen Münster II) kommen gestandene Oberliga-Spieler an die niederländische Grenze. Mit dem 18-jährigen Marcio Blank stößt zudem ein Sturm-Talent vom KFC Uerdingen zum Kader.

Von den Abgängen, von denen es nach dem Abstieg zweifelsohne viele geben wird, haben bisher drei Spieler einen neuen Verein gefunden: Die drei Torhüter Julius Paris (Schalke 04 II), Kevin Kratzsch (RW Oberhausen) und Lennart Winkler (Fortuna Köln) bleiben allesamt in der Regionalliga West.