Schreckliche Szene in der Regionalliga Südwest. Steffen Kienle, Stürmer des VfR Aalen, rauscht an einen Pfosten und muss reanimiert werden. Nun gibt es eine erste Entwarnung.

Die Partie zwischen TSG Hoffenheim II und dem VfR Aalen in der Regionalliga Südwest musste am Freitagabend aufgrund eines schrecklichen Vorfalls nach 68 Minuten abgebrochen werden.

Aalens Stürmer Steffen Kienle war bei einem Angriff mit der Brust an den Torpfosten gestoßen. Der 28-Jährige war sofort bewusstlos liegengeblieben und musste offenbar sogar reanimiert werden.

"Wir gehen davon aus, dass er mit dem Brustkorb gegen den Pfosten gerutscht ist. Als ich ankam, war der Spieler bewusstlos und hat nicht reagiert. Wir haben zügig mit der Reanimation begonnen. Er kam glücklicherweise direkt wieder", wird Hoffenheims Mannschaftsarzt Dr. Yannic Bangert von der Schwäbischen zitiert. Der Aufprall habe sein Herz ins Flimmern versetzt. Ein herbei geholter Defibrillator rettete Kienle demnach das Leben.

Bereits beim Transport ins Krankenhaus soll Kienle wieder bei Bewusstsein gewesen sein. "Er ist stabil und ansprechbar und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus", gab der VfR Aalen via Twitter bekannt.

Update am Samstag: Nach dem Spielabbruch in der Regionalliga Südwest geht es dem bewusstlosen Fußballer Steffen Kienle vom VfR Aalen „den Umständen entsprechend gut“. Dies teilte der Club am Samstag mit. Der Stürmer werde ein paar Tage zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben.

Die Aalener dankten ausdrücklich dem Hoffenheimer Mannschaftsarzt, den Ersthelfern vor Ort und dem Schiedsrichter-Team für ihr schnelles Handeln und Helfen. Die Partie wurde für den kommenden Dienstag (19.00 Uhr) vom Anpfiff an neu angesetzt.