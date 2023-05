1. FC Kaan-Marienborn: Letztes Heimspiel - und dann Neuaufbau in der Kreisliga C

Der Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn zieht sich nach dieser Saison in die Kreisliga C zurück. Am kommenden Wochenende steht das letzte Saisonspiel an.

Der 1. FC Kaan-Marienborn bestreitet am kommenden Samstag (14 Uhr) daheim gegen Alemannia Aachen das letzte Saisonspiel in der Regionalliga West. Es wird die auf unabsehbare Zeit letzte Partie in dieser Spielklasse sein, da sich der Siegener Klub bekanntermaßen in die Kreisliga C zurückziehen wird.

Der 1. FC veröffentlichte ein emotionales Video auf der vereinseigenen Instagramseite, in dem der Trainer Thorsten Nehrbauer und die beiden Akteure Mats-Lukas Scheld und Markus Pazurek zu Wort kommen. "Lasst uns alle zusammen noch einmal Gas geben und zeigen, wo im Siegerland super Fußball gespielt wird. Wir für euch, ihr für uns", stimmt Mannschaftskapitän Pazurek die Fans auf das anstehende Spiel ein.

Außerdem blickt Scheld auf die aktuelle Spielzeit zurück, die aus rein sportlicher Sicht erfolgreich für Kaan-Marienborn verlief. Ein Spiel vor Saisonschluss befinden sich die Siegener auf einem respektablen siebten Tabellenrang. "Zusammen haben wir eine überragende Regionalliga-Saison gespielt! Da waren einige Highlights dabei, wie zum Beispiel das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg", schwelgt Mittelfeldspieler Scheld in Erinnerungen.

Stefan Jäkel, Pressesprecher und Zweiter Vorsitzender von Kaan-Marienborn, hofft auf einen gelungenen Saisonabschluss und wünscht sich für das abschließende Heimspiel in der Herkules-Arena eine "vierstellige Zuschauerzahl". Nach der Begegnung findet noch eine vereinsinterne Abschlussfeier statt.

Der aktuelle Kader der zweiten Mannschaft bildet das Grundgerüst und soll noch weiter verstärkt werden. Stefan Jäkel

In der neuen Saison wird die Reserve-Mannschaft, die aktuell in der Kreisliga C spielt, zum ersten Seniorenteam von Kaan-Marienborn. "Es steht ein kompletter Neuaufbau an. Der aktuelle Kader der zweiten Mannschaft bildet das Grundgerüst und soll noch weiter verstärkt werden. Darüber hinaus möchten wir auch Talente aus der A-Jugend hochziehen", kündigt Jäkel an. Mit dem aktuellen Trainer der Reserve Pjeter Krasniqi ist Kaan-Marienborn in guten Gesprächen über ein Engagement für die Spielzeit 2023/24.

In der kommenden Saison in der Kreisliga C möchte der 1. FC gleich um den Aufstieg mitspielen, gibt Jäkel bekannt: "Langfristig möchten wir natürlich wieder höher spielen. Außerdem ist es uns wichtig, bessere Nachwuchsarbeit zu leisten und dahingehend mehr zu investieren, um Talente aus der Region zu fördern."