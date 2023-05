Preußen Münster: Zwei Vertragsverlängerungen fix - Zukunft von 21-Tore-Mann auch entschieden

Der SC Preußen Münster plant nach dem Aufstieg in die 3. Liga seinen zukünftigen Kader. Zwei Personalien sind nun geklärt.

21 Tore in 32 Ligaspielen! Gerrit Wegkamp hat einen großen Anteil am Aufstieg des SC Preußen Münster in die 3. Liga - und diese Leistung wird nun belohnt. Der Torjäger erhält bei den "Adlerträgern" einen neuen Vertrag.

Das gilt auch für Abwehrspieler Thomas Kok. Auch er geht mit den Preußen in der kommenden Saison in die 3. Liga. Das teilten die Münsteraner nun in einer Pressemitteilung mit. Beide Aufstiegshelden bleiben in Münster.

"Thomas und Gerrit haben in dieser Saison gleichermaßen ihre Qualität Woche für Woche unter Beweis gestellt und sind auf und neben dem Platz wichtige Säulen innerhalb der Mannschaft. Umso glücklicher sind wir, dass beide auch weiterhin den Adler auf der Brust tragen werden“, freut sich Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport an der Hammer Straße, über den Zusagen-Doppelpack.

Weiter betont er: "Für uns ist es von großer Bedeutung, das Gerüst der Mannschaft, das in dieser Saison so hervorragend funktioniert, beizubehalten. Durch die automatischen Verlängerungen halten wir bereits wichtige Bestandteile, dazu hat Dennis Grote ebenfalls schon verlängert. Mit Thomas und Gerrit bleiben jetzt zwei weitere Eckpfeiler dieses Gerüsts."

Thomas Kok kommt in der Regionalliga auf 31 Einsätze in dieser Saison, Gerrit Wegkamp auf 32. Mit seinen 21 Toren belegt der 30-jährige Angreifer zudem, gemeinsam mit Serhat Güler (Wuppertaler SV), Platz eins in der Torschützenliste.

Für Wegkamp wird es, nachdem er im Winter 2021 nach Münster kam, ab Sommer dann bereits seine vierte Spielzeit im Preußentrikot. Für Kok, der ein Jahr später im Winter 2022 folgte, wird es die dritte Saison.

Die Preußen, die einen Spieltag vor Ende der Saison mit satten elf Punkten vor der Konkurrenz liegen, werden sich am kommenden Wochenende vor vollem Haus im Münsterland-Derby (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot Weiss Ahlen aus der Regionalliga West verabschieden.