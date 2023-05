Fortuna Köln: 1:3 im Stadtderby und die beiden besten Stürmer gehen

Am 33. Spieltag der Regionalliga West verlor Fortuna Köln das Stadtderby bei der U21 des 1. FC Köln mit 1:3. Markus von Ahlen, Trainer der Fortuna, ist enttäuscht über das Ergebnis.

Im Stadtderby zwischen dem 1. FC Köln II und dem SC Fortuna Köln kam es zu einer kleinen Überraschung. Die Geißböcke konnten dank einer super aufgelegten Profileihgabe Tim Lemperle die drei Punkte einfahren und sicherten sich somit endgültig den Klassenerhalt.

Die Fortuna, die nach der Niederlage den vierten Tabellenplatz an den SV Rödinghausen verlor, hatte zwar größtenteils die Oberhand, doch die Treffer von Lemperle (2., 76.) und Thomas Kraus (86.) besiegelten am Ende den 3:1-Sieg der Hausherren.

Markus von Ahlen, Trainer der Fortuna, zeigte sich aufgrund der Niederlage teilweise unzufrieden mit seiner Mannschaft: "Es war ein sehr intensives Derby und die Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Wir sind leider schlecht reingekommen, aber konnten dann die Oberhand gewinnen und ausgleichen. Leider haben wir uns nicht belohnt. Nach dem 2:1 kam dann das Gefühl auf, dass wir das Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen."

Wie bei den meisten Klubs laufen auch bei den Südstädtern bereits die Kaderplanungen. Durch die Abgänge des besten Torschützen der Fortuna Lars Lokotsch(SC Verl) und seinem Sturmpartner Sascha Marquet (Alemannia Aachen) verliert von Ahlen zwei Schlüsselspieler seiner Mannschaft.

Der 52-Jährige denkt jedoch noch nicht an die nötige Kaderumstellung in den kommende Wochen und Monaten. "Im Moment bin ich noch gar nicht bei der neuen Saison. Es geht jetzt erstmal darum, allen Anhängern und auch uns selber einen guten und möglichst erfolgreichen Saisonabschluss zu bieten", sagt von Ahlen zur nächsten Saison.

"Die Kaderplanung läuft permanent, auch wenn gerade keine Transferperiode ist. Wir sind da gefühlt schon sehr weit, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns", fügt von Ahlen hinzu. Was genau am Kader verändert wird und was die Ziele der Fortuna für die kommende Saison sein werden, bleibt vorerst abzuwarten.

Am nächsten und gleichzeitig letzten Spieltag geht es für die Fortuna aus Köln im Heimspiel gegen den Wuppertaler SV (Samstag, 13. Mai, 14 Uhr). Der WSV steht aktuell auf Platz drei und könnte bei einem Sieg auf Platz zwei klettern.

Vorausgesetzt die Zweitvertretung der Borussia aus Gladbach verliert gegen Schalke II. Auch die Fortuna kann bei einem Sieg noch klettern und sich den vierten Rang von Rödinghausen zurückholen. Dafür muss der SVR jedoch gegen den SV Straelen verlieren.