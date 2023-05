RWO: 1:5! Wochen vor Endspiel gegen RWE scheint die Luft raus zu sein

Bittere Auswärtspleite für Rot-Weiß Oberhausen: Beim SC Wiedenbrück unterlag RWO mit 1:5!

"Wenn alle Mann an Bord sind, können wir jede Mannschaft schlagen. Fallen zu viele Spieler aus, gehören wir in der Regionalliga nur zum Durchschnitt. Das muss man ehrlich so sagen und das wussten wir auch im Vorfeld. Leider sind uns zu häufig wichtige Leistungsträger weggebrochen und das spiegelt sich auch in der Tabelle wider", sagte Mike Terranova, Trainer von Rot-Weiß Oberhausen, noch vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport.

Beim SC Wiedenbrück am Freitagabend hatte der RWO-Coach etwas durchgemischt und einige erfahrene Leute wie Fabian Holthaus, Tanju Öztürk oder Christian März mit Spielern wie Tobias Boche oder Rinor Rexha ersetzt. Die talentierten Jungs nutzen ihre Chance nicht.

Mit 1:5 unterlag Oberhausen an der Rietberger Straße in Wiedenbrück. Die Luft scheint bei den RWO-Profis raus zu sein. Bahattin Karahan (2), Philip Aboagye, Oliver Zech und Emre Aydinel erzielten die SCW-Tore. Fabian Holthaus hatte zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzt.

Ein Spiel steht noch an: nächsten Samstag (13. Mai, 14 Uhr) beim 1. FC Bocholt. Hier sollte Oberhausen seinen Fans nach dem 1:5-Debakel eine Reaktion liefern.

Und dann, nach Bocholt, muss RWO die Spannung weiter hochhalten. Denn am Samstag (3. Juni, 16.15 Uhr) kommt es zum großen Niederrheinpokal-Finale zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. RWO könnte durch einen Sieg in den DFB-Pokal einziehen und sich eine Zusatzeinnahme von rund 200.000 Euro sichern.

"Wir wollen oben mitspielen und werden alles dafür tun. Ich habe persönlich keine Lust, dass wir um die Goldene Ananas spielen", betonte Terranova zuletzt. Dafür müssen, wie in Wiedenbrück wieder gesehen, neue Spieler an die Linderstraße zu RWO gelockt werden.

Das Schema zum Spiel:

SC Wiedenbrück: Hölscher - Tia, Böhmer, Zech, Özer - Amedick, Kaptan, Karahan, Kerkemeyer - Aboagye, Aydinel.

Rot-Weiß Oberhausen: Davari - Fassnacht, Klaß, Propheter, Winter - Boche, Dorow, Ngyombo, Rexha - Heinz, Kreyer.

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong.

Tore: 1:0 Aydinel (19.), 2:0 Zech (27.), 3:0 Karahan (33.), 3:1 Holthaus (55.), 4:1 Aboagye (90.), 5:1 Karahan (90.+1).

Zuschauer: