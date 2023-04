Preußen Münster: Bindemann-Wechsel perfekt! Das sagen Niemeyer und der aufnehmende Verein

Nach vielen Jahren verlässt Eigengewächs Deniz-Fabian Bindemann den SC Preußen Münster. Er wechselt zu einem aktuellen Regionalliga-West-Konkurrenten.

Am Freitagmorgen, 28. April 2023, berichtete RevierSport, dass Deniz-Fabian Bindemann vom SC Preußen Münster zur U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf wechseln und ab dem 1. Juli 2023 einen Zweijahresvertrag erhalten wird. Am Freitagnachmittag bestätigten die Klubs den Transfer.

Als gebürtiger Münsteraner durchlief Deniz Bindemann seit der U14 alle Jugendmannschaften des SC Preußen und schaffte im Frühjahr 2021 als U19-Jungjahrgang den Schritt zu den Profis. In zwölf Einsätzen in der Saisonendphase erzielte er acht Treffer und war seither fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Nach sieben gemeinsamen Jahren werden sich am Saisonende die Wege trennen.

"Wir haben bis zum Schluss darum gekämpft, Deniz von einem Verbleib zu überzeugen, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind und gerne mit ihm in der 3. Liga die nächsten Entwicklungsschritte gegangen wären. Am Ende hat sich Deniz für eine andere Perspektive entschieden, das ist Teil des Geschäfts. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute", kommentiert Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport beim Adlerclub, den Wechsel.

Mit seinen 20 Jahren kommt Bindemann insgesamt auf 49 Einsätze (14 Tore) in der Regionalliga West, dazu absolvierte er 13 Spiele (11 Tore) in der Oberliga. Alle Spiele absolvierte er im Trikot des frischgebackenen Drittliga-Aufsteigers SC Preußen Münster.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des NLZ bei Fortuna Düsseldorf sagt: "Mit Deniz Bindemann gewinnen wir einen interessanten Offensivspieler für unsere U23, der trotz seines jungen Alters bereits einige Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte und mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Er ist torgefährlich und wird in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen. Wir freuen uns, dass Deniz sich für die Fortuna entschieden hat."