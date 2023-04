Preußen Münster: Wechsel im Tor - das sind die neuen Ziele nach dem Aufstieg für die Restsaison

Nach dem Aufstieg hat Preußen Münster noch weitere Ziele. So geht Trainer Sascha Hildmann in den Endspurt.

Der Druck ist weg bei Preußen Münster, nachdem der Aufstieg in die 3. Liga perfekt ist. Drei Spiele sind es nun noch in der Regionalliga, ehe die Preußen nach dem verdienten Aufstieg wieder in der 3. Liga an den Start gehen.

Gegen Fortuna Köln, beim Wuppertaler SV und gegen Rot Weiss Ahlen will sich Trainer Sascha Hildmann nun aber nicht zurücklehnen, immerhin hat er weitere Ziele ausgegeben.

Und da geht es nicht nur darum, den bisher einmaligen Schnitt von 2,45 Punkten pro Partie zu bestätigen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fortuna Köln (Freitag, 19:30) betonte er: "Wir haben noch ein paar Ziele. Wir wollen ungeschlagen bleiben und sind so oder so Sportler genug, um alle Spiele gewinnen zu wollen."

Wobei es den einen oder anderen Wechsel geben wird, zum Beispiel zwischen den Pfosten: "Im Tor wird Tom Müller stehen, das hat er sich verdient und das ist mit Max Schulze Niehues auch so besprochen. Wir werden sonst nicht so viel rotieren, aber vielleicht früher wechseln."





Bevor er nach vorne schaut, gab es auch noch den einen oder anderen Blick zurück. Zum Beispiel zu seiner Ansprache vor dem Aufstiegsspiel. Hildmann: "Meine Ansprache vor dem Spiel habe ich mir lange überlegt. 'Lasst uns Geschichte schreiben' waren meine letzten Worte, dann sind wir rausgegangen."

Ein weiterer Moment, der für den Coach entscheidend war, war der irre 5:4-Last-Minute-Sieg in der Lohrheide: "Der Moment in Wattenscheid war ein großer Faktor - für uns und für die Fans. Das hat uns enorm gepusht. Das Jahr ist insgesamt sehr gut für uns gelaufen. Auch das Hinspiel gegen Köln war so ein Moment für uns."

Und auch am Freitag wird es sicher wieder eine spezielle Atmosphäre im Stadion geben. Hildmann: "Am Samstag war es eine berauschende Stimmung, das war elektrisierend und fantastisch. Es wird am Freitag sicher nochmal richtig gefeiert werden. Dazu wollen wir unseren Teil beitragen. Wir freuen uns schon auf das nächste Heimspiel und wollen die Atmosphäre genießen."

Vielleicht auch mit Alexander Langlitz auf dem Rasen. Der Routinier hat sein Karriereende bekannt gegeben. Hildmann sang noch ein Loblied auf den ehemaligen Lotter: "Wie er den jungen Spielern das vorgelebt hat, jeden Sonntag nach den Spielen morgens im Training wieder Gas gegeben hat. Ein super Typ. Alex ist ein super Mensch. Überragend. Die Stimmung hängt immer von denen ab, die nicht spielen. Ich kann da nur meinen Hut ziehen, wie so Jungs wie Alex sich verhalten haben. Sie haben den gleichen Anteil am Erfolg."