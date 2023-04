Regionalliga: Torspektakel zwischen Kaan-Marienborn und Preußen Münster findet keinen Sieger

Der SC Preußen Münster musste am Mittwoch in der Regionalliga beim 1. FC Kaan-Marienborn ran. Der Aufstieg stand an diesem Tag aber nicht zur Debatte.

Der Plan des SC Preußen Münster war klar. Mit einem Dreier in der Regionalliga West beim 1. FC Kaan-Marienborn sollten die Sektkorken knallen. Doch aufgrund des Einspruchs des 1. FC Düren gegen die Spielwertung am grünen Tisch (2:0 für Münster, weil Düren keine Spielstätte gegen die Preußen stellen konnte) war das nicht möglich.

Der Aufstieg in die 3. Liga ist frühestens am Samstag (14 Uhr) möglich, wenn Fortuna Düsseldorf II bei den Preußen zu Gast ist. Bis dahin könnte auch der Einspruch der Dürener verhandelt worden sein, so dass die Münsteraner genau weiß, woran sie sind.

Die Frage ist sowieso nur noch, wann der SCP den Aufstieg schafft. Nach dem 3:3 (2:2) beim 1. FC Kaan-Marienborn reicht eine Bestätigung des Verbandes, dass das Spiel in Düren mit 2:0 für die Preußen gewertet wird. Dann kann die Fortuna-Partie bei dem entsprechenden Ausgang zu einer einzigen großen Party werden.

Die große Party wurde die Fahrt nach Siegen allerdings nicht: Das Spiel, das im Stadion der Sportfreunde Siegen ausgetragen wurde, begann schon schlecht für den Spitzenreiter. Nach einem Foul von Marc Lorenz gab es früh Elfmeter für die Gastgeber. Markus Pazurek verwandelte zum 1:0.

Kaan-Marienborn: Jendrusch - Pjetrovic, Tuncer, Schlosser (53. Wirtz), Scepanik - Waldrich (72. Bender), Pazurek - Zimpel (78. Scheid), Kyere, Hammel (82. Alajbegovic) - El Mansoury Jendrusch - Pjetrovic, Tuncer, Schlosser (53. Wirtz), Scepanik - Waldrich (72. Bender), Pazurek - Zimpel (78. Scheid), Kyere, Hammel (82. Alajbegovic) - El Mansoury Preußen Münster: Müller - Kok, Hahn, Scherder, Oubeyapwa (46. Teklab) - Remberg, Bouchama (82. Bindemann), Grote, Lorenz - Wooten (78. Deters), Wegkamp Tore: 1:0 Pazurek (6.), 1:1 Hahn (35.), 1:2 Wegkamp (37.), 2:2 Zimpel (44.), 2:3 Wooten (48.), 3:3 Wirtz (55.) Zuschauer: 1516 Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian

Doch wie so oft in der Spielzeit schlug Münster zurück. Lorenz flankte auf Alexander Hahn, der traf nach 35 Minuten zum 1:1. Zwei Minuten später erhöhte Angreifer Gerrit Wegkamp auf 2:1 für den Tabellenführer.

Doch es war noch nicht Schluss mit dem Spektakel vor der Pause. Eine Minute vor der Halbzeit traf Tim Luca Zimpel zum Ausgleich für die Gastgeber. Nach dem Wechsel ging es weiter wie zu Beginn. Nur diesmal bekam Münster einen Elfmeter zugesprochen.

Und nach dem Foul an Nicolai Remberg verwandelte Andrew Wooten zum 3:2 für Münster. Doch auch diese Führung hielt nicht lange, denn nach 55 Minuten war es der kurz zuvor erst eingewechselte Enzo Wirtz, der nach einer Ecke per Kopf zum 3:3 traf.





In der Folge wollte Münster das 4:3 erzielen, der SCP drückte, doch die Defensive des 1. FC Kaan-Marienborn stemmte sich mit Erfolg gegen die Gäste. Damit blieb es beim 3:3. Wobei sogar die Gastgeber kurz vor dem Ende fast noch das 4:3 erzielten.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Münster den Aufstieg nun am Wochenende gegen Düsseldorf II perfekt machen kann. Voraussetzung: Der Verband hat bis dahin das 2:0 gegen Düren bestätigt. Dann hätte Münster mit dem 3:3 gegen Kaan-Marienborn 73 Zähler. Auf diese Marke kann Gladbach II in der Summe noch kommen, daher würde in diesem Fall ein Zähler gegen Düsseldorf II schon reichen, um den Drittliga-Aufstieg feiern zu können.