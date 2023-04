RWO: Erster Zugang fix - das sagen der neue Mann und Manager Bauder

Rot-Weiß Oberhausen hat seinen ersten neuen Spieler für die Saison 2023/2024 offiziell vorgestellt.

Am Dienstagmorgen - 18. April 2023 - berichtete RevierSport bereits, dass Rot-Weiß Oberhausen und Moritz Montag, der bis zum Saisonende in Diensten des Wuppertaler SV steht, handelseinig sind.

Wenige Stunden später folgte dann die offizielle RWO-Mitteilung: Rechtsverteidiger Montag wird in der kommenden Saison im Kleeblatt-Trikot auflaufen.

Der 25-jährige, der in der aktuellen Saison beim Wuppertaler SV unter Vertrag steht und in 27 Spielen an sechs Toren beteiligt war, wurde in der Jugend von Fortuna Düsseldorf ausgebildet. Montag stand bisher in 154 Regionalliga-Partien auf dem Rasen.

"Mit Moritz Montag bekommen wir einen Spieler, der die Liga sehr gut kennt. Er hat in den letzten Jahren seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und wir sind froh, dass Moritz sich trotz anderer Angebote für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Moritz ist im perfekten Fußballeralter und wird uns in der nächsten Saison weiterhelfen", freut sich Patrick Bauder, Manager der Oberhausener.

Moritz Montag in Zahlen: Fortuna Düsseldorf II: 101 Spiele, 7 Tore, 10 Vorlagen Wuppertaler SV: 62 Spiele, 6 Tore, 7 Vorlagen

"Ich freue mich sehr auf die Zeit in Oberhausen und will gemeinsam mit den Jungs eine erfolgreiche Saison spielen. Die Stimmung der Fans habe ich in den Spielen in Oberhausen schon oft erlebt und freue mich die Fans nun im Rücken zu haben", ergänzt Neuzugang Montag.

Damit stehen aktuell folgende Spieler für die Saison 2023/2024 bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag:

Tor

Daniel Davari

Abwehr

Moritz Montag (Wuppertaler SV)

Tanju Öztürk

Tobias Boche

Nico Klaß

Mittelfeld

Matona-Glody Ngyombo

Fabian Holtaus

Christian März

Rinor Rexha

Denis Donkor

Angriff

Sven Kreyer

Sebastian Mai