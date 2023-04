Fortuna Düsseldorf: Zwei Neuzugänge für die U23 - einer kommt von RWO, einer aus der Oberliga

Die U23 von Fortuna Düsseldorf hat zwei neue Spieler verpflichtet. Einer kommt von Rot-Weiß Oberhausen, der andere aus der Oberliga Niederrhein.

Am Tag vor dem 0:0 im Regionalliga-Heimspiel gegen Fortuna Köln hat Fortuna Düsseldorf zwei Neuzugänge für seine U23-Mannschaft vermeldet. Luca Majetic und Nico Petritt werden in der kommenden Spielzeit in der Reserve der Landeshauptstädter auflaufen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich mit Luca und Nico zwei junge Spieler mit viel Entwicklungspotenzial für uns entschieden haben", wird Stefan Vollmershausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, zu den Verpflichtungen zitiert. Nach King Manu vom MSV Düsseldorf sind Majetic und Petritt die Sommer-Transfers zwei und drei für Fortuna. Beide Talente sind aktuell 19 Jahre alt.

Majetic kommt vom Oberligisten und Kooperationspartner VfB Hilden und wird in Düsseldorf erstmals Regionalliga-Luft schnuppern. Mit neun Toren und sieben Vorlagen in 27 Einsätzen für die Hildener machte der zentrale Mittelfeldspieler auf sich aufmerksam. Der Deutschslowene spielte bereits in der Jugend für Düsseldorf, ging über den Nachwuchs der SG Unterrath und des VfB Hilden den Weg in den Seniorenbereich.

"Luca ist ein sehr torgefährlicher Spieler, der auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. In der letzten Saison hatte er erheblichen Anteil an dem Aufstieg der U19 des VfB Hilden und spielt nun eine richtig gute erste Saison im Seniorenbereich", lobt Vollmershausen.

Petritt läuft aktuell bereits in der vierten Liga auf. Er war im vergangenen Sommer aus der U19 des VfL Bochum zu Rot-Weiß Oberhausen gewechselt. Bisher stand der Rechtsverteidiger in zehn Ligapartien für RWO auf dem Rasen.

Vollmershausen lobt den künftigen Düsseldorfer als "motivierten und ambitionierten Spieler, dessen Ziele sich mit unseren decken. Er konnte bereits seine ersten Erfahrungen im Regionalliga-Bereich sammeln und wir sind sicher, dass er bei uns nun die nächsten Schritte machen kann."