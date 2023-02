Fortuna Düsseldorf schnappt sich Oberliga-Juwel für die U23

Auf der Suche nach Verstärkungen für die U23-Mannschaft ist Fortuna Düsseldorf in der Oberliga Niederrhein fündig geworden.

Es ist eine starke erste Saison im Seniorenbereich, die King Manu spielt. Der 19-Jährige wechselte im Sommer aus der U19 von Ratingen 04/19 zum MSV Düsseldorf und avancierte auf Anhieb zum Leistungsträger beim Aufsteiger.

Seine Entwicklung ist höherklassigen Klubs nicht verborgen geblieben. Darunter Fortuna Düsseldorf, das Verstärkungen für seine U23-Mannschaft sucht - und Manu nun als Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen hat.

Der defensive Mittelfeldmann sei ein "sehr interessanter junger Spieler", wird Düsseldorfs NLZ-Direktor Frank Schaefer zitiert. "Er verfügt aufgrund seiner Größe und seines Bewegungsablaufs über sehr gute Voraussetzungen und überzeugt auch durch seine fußballerischen Fähigkeiten."

Manu kommt bisher auf 18 Einsätze in der Oberliga und spielte fast immer über 90 Minuten. Dazu steuerte er drei Tore für den MSV bei, der um den Klassenerhalt kämpft. Aktuell kann Manu den Landeshauptstädtern nicht helfen, da er eine Rotsperre absitzt. Im Jugendbereich spielte das Talent neben Ratingen bei der SG Unterrath und bei Borussia Mönchengladbach.

"Sein Potential ist in unseren Augen noch lange nicht ausgeschöpft. Wir möchten uns zudem beim MSV Düsseldorf für die sehr guten Gespräche bedanken, bei denen die Entwicklung des Spielers immer im Mittelpunkt stand", sagt Schaefer.

Manu ist bisher der einzige Neuzugang für das Team von Düsseldorfs U23-Trainer Nicolas Michaty. Noch ist allerdings nicht sicher, ob die Reserve des Zweitligisten auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West an den Start gehen wird. Fortuna steht aktuell drei Punkte über den Abstiegsrängen.