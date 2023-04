Regionalliga West: Ahlen ist der Gewinner im Keller - Wuppertal und RWO teilen die Punkte

Am 30. Spieltag ist Rot Weiss Ahlen der Gewinner im Tabellenkeller. Für Wattenscheid und Bocholt gab es deutliche Niederlagen, Wuppertal und RWO teilten die Punkte.

30. Spieltag in der Regionalliga West. Ohne den Einsatz von Tabellenführer Preußen Münster, dessen Gastspiel beim 1. FC Düren abgesetzt und mit 2:0 für die Preußen gewertet wurde, galten fast alle Blicke dem Abstiegskampf. Zum Auftakt in den Spieltag hatte der SV Rödinghausen am Freitagabend bereits den SC Wiedenbrück mit 2:0 besiegt.

Beim Gastspiel bei Schalke 04 II wollte die SG Wattenscheid 09 mit einem Dreier noch neue Hoffnung auf den Klassenerhalt wecken. Das misslang gehörig, die Wattenscheider kassierten ein 0:3. (Zum Spielbericht)

Für die Wattenscheider Konkurrenz im Keller eine große Gelegenheit, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. So zum Beispiel für das direkt vor der SGW platzierte Rot Weiss Ahlen, das beim 1. FC Kaan-Marienborn zu Gast war. Und die Ahlener waren von Beginn an da, Andre Dej brachte die Gäste nach nur fünf Minuten in Führung.

Auch in die zweite Halbzeit startete Ahlen schnell, Mike Pihl (50.) und Jan Holldack (52.) erhöhten auf 3:0. Die vermeintliche Vorentscheidung, doch die Gastgeber gaben sich nicht auf und kamen durch Doppelpacker Daniel Waldrich (60./78.) wieder ran. Doch Holldacks zweiter Treffer (82.) setzte den Schlusspunkt - 4:2 für die abstiegsbedrohten Ahlener und ein großer Schritt weg von der SG Wattenscheid.

Wuppertal schlägt RWO - Gladbach II siegt in Straelen

Der 1. FC Bocholt hingegen musste nach dem Gastspiel beim SV Lippstadt die Heimfahrt mit leeren Händen antreten. Mit dem 3:0-Erfolg knackten die Lippstädter die 40-Punkte-Marke, Bocholt bleibt bei 32 Zählern gefährdet.

Borussia Mönchengladbach II konnte seine Pflichtaufgabe lösen und Schlusslicht SV Straelen mit 2:1 besiegen. Das erste Tor des Tages erzielte Phil Beckhoff (57.) für den Tabellenzweiten, Cagatay Kader (80.) besorgte den Endstand. Kenan Dünnwald (90.+1) sorgte nur noch für Ergebniskosmetik.

Das traditionsreiche Duell zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen fand am Ende keinen Sieger. Lion Schweers (10.) hatte die frühe Wuppertaler Führung erzielt, RWO glich kurz nach der Halbzeit durch Anton Heinz per Elfmeter aus. Das 2:1 machte dann der Wuppertaler Torjäger Serhat-Semih Güler (68.), doch Sven Kreyer verwertete in der Nachspielzeit eine Flanke von Nils Winter zum Ausgleich und 2:2-Endstand.

Die Partie Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln endete 0:0, Alemannia Aachen gewann bei der Reserve des 1. FC Köln mit 2:0.