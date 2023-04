SG Wattenscheid 09: Neuer Optimismus trotz 0:2 - bringt S04-Spiel wieder die Wende?

Nach dem 0:2 gegen den SV Rödinghausen wartet die SG Wattenscheid 09 weiter auf den zweiten Rückrundensieg. Dennoch geht sie mit neuem Optimismus in die Restsaison.

Die SG Wattenscheid 09 hat am Samstag vor 745 Zuschauern im Lohrheidestadion mit 0:2 (0:0) gegen den SV Rödinghausen verloren. Die Niederlage war verdient – und letztlich hatten sie wohl auch die meisten so erwartet.

Dennoch taugt sie als Mutmacher im Abstiegskampf. Denn trotz der beiden Tore durch Damjan Marceta (66.) und Patrick Kurzen per Fouelelfmeter (82.) war die SGW nicht chancenlos. „Mit ein bisschen Glück hätten wir auch einen Punkt hier behalten können“, sagte Wattenscheids Trainer Christian Britscho nach dem Spiel.

Dem 0:1 war ein Fehler von Frederik Wriebel vorausgegangen, der sich trotz Fiebers in der abgelaufenen Woche in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Auch in der ersten Halbzeit hatte Rödinghausen die besseren Möglichkeiten. Aber eine ganz dicke vergab Wattenscheid durch Felix Casalino auch.

Damit dürfte klar sein, dass es für die 09er nur noch um den 16. Tabellenplatz geht, der nach jetzigem Stand den Klassenerhalt bedeuten würde. Zwei Punkte Rückstand beträgt der Abstand aktuell auf RW Ahlen, wenn es bei dem Urteil gegen den 1. FC Köln II und den drei Punkten für die SGW bleibt. Für Rödinghausens Trainer Carsten Rump ist das nicht ausgeschlossen. „Ich drücke natürlich die Daumen. Ihr habt ja noch alle Möglichkeiten, dass ihr es irgendwie noch packt, dass ihr noch irgendwie über den Strich kommt“, sagte Rump.

„Und ihr hattet ja schon ein bisschen Glück mit der ganzen Konstellation – auch mit Köln. Und vielleicht dann auch wirklich nur mit zwei Absteigern wegen Kaan-Marienborn. Wenn man soviel Glück hat, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr irgendwie noch den letzten Step noch macht und über den Strich kommt.“

Und was macht Christian Britscho Mut? „Wir werden schon die eine oder andere Option in der nächsten Woche mehr haben. Aber selbst, wenn nicht, werden wir eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld bringen können, so wie wir es gegen Rödinghausen auch trotz der ganzen Ausfälle geschafft haben“, meinte der SGW-Trainer.





Und was noch? In der Hinserie hat Wattenscheid aus den letzten fünf noch anstehenden Saisonspielen beginnend mit dem Sieg gegen die U23 des FC Schalke 04 zehn Punkte geholt. Das könnte für den 16. Tabellenplatz reichen. „Ich weiß, dass man immer gerne auf die Gegner schaut. Aber ob wir jetzt gegen die ersten fünf Mannschaften spielen würden oder gegen Mannschaften, die um uns herum angesiedelt sind, das macht für uns keinen Unterschied.“

Man müsse die Punkte schon selbst holen. „Und Hoffnung macht uns, dass wir, wenn so spielen wie heute, in den fünf Spielen noch Punkte holen werden. Und dann schauen wir mal, wie viele die anderen holen. Wir haben es jetzt aber nicht mehr selbst in der Hand und sind darauf angewiesen, dass die anderen auch Punkte liegen lassen.“ Denn sollte Ahlen sein Heimspiel am Ostersonntag gegen Schalke II gewinnen, wären es bereits fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.