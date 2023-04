Regionalliga West: Das Restprogramm im Abstiegskampf

Der Abstiegskampf in der Regionalliga West geht in die entscheidende Phase. Das Restprogramm für die SG Wattenscheid, Rot Weiss Ahlen, den 1. FC Bocholt und Co.

In der Regionalliga West ist der Aufstieg von Ligaprimus Preußen Münster so gut wie beschlossene Sache, auch der erste Absteiger steht bereits fest. Im Kampf um den Klassenerhalt stehen an den verbleibenden sechs Spieltagen noch wichtige Punkte auf dem Spiel. Mit dem 1. FC Kaan-Marienborn, der seine Profi-Mannschaft freiwillig zurückzieht und in der Kreisliga neu startet, ist der erste Abstiegsplatz vergeben. Auch der SV Straelen als abgeschlagenes Schlusslicht kann die Klasse nur noch theoretisch halten. Für die SG Wattenscheid, Rot Weiss Ahlen, den 1. FC Bocholt, den SC Wiedenbrück sowie die Reserven vom 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf geht es in der restlichen Spielzeit dagegen noch um alles. Wie viele Abstiegsplätze es am Ende der Saison gibt, hängt auch von der 3. Liga ab. Sollte kein NRW-Klub in die Regionalliga absteigen, bliebe es hier bei den drei Abstiegsplätzen, ansonsten käme einer hinzu. Die Lage nach dem 28. Spieltag: Die Restprogramme der Abstiegskandidaten: 12. SC Wiedenbrück (31 Punkte/-3 Tore) 13. Fortuna Düsseldorf II (31/-11); ein Spiel weniger 14. 1. FC Köln II (31/-16) 15. 1. FC Bocholt (29/-17) 16. Rot Weiss Ahlen (26/-15) 17. SG Wattenscheid 09 (24/-38)

