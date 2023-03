Rot Weiss Ahlen: Manno über Kaan-Rückzug, Klassenerhalt, BVB II und RWE

Seit sechs Spielen steht Gaetano Manno in der Verantwortung als Sportchef von Rot Weiss Ahlen. Am vergangenen Wochenende fuhr RWA den zweiten Sieg ein.

"Es war das schönste Wochenende seitdem ich in Ahlen bin", sagte Gaetano Manno nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Wiedenbrück gegenüber RevierSport.

Als Sportchef von Rot Weiss Ahlen startete er mit einem Erfolg gegen Alemannia Aachen, es folgten vier Niederlagen. "Doch an diesem Wochenende hat alles gepasst. Wir hatten das nötige Matchglück gegen Wiedenbrück, Bocholt hat gegen Münster verloren und Dortmund II hat in 1860 gewonnen. Diese Ergebnisse haben allen Ahlener Fußballfans gut getan", so Manno weiter.

Dortmund II? Ja, Mannos Blick geht natürlich auch in Richtung 3. Liga. "Ich drücke den NRW-Klubs um Dortmund II oder auch Rot-Weiss Essen die Daumen, dass sie die Liga halten. Denn so gibt es dann auch in der Regionalliga nur drei statt vier Absteiger", rechnet der 40-Jährige vor.

Doch eigentlich wollen sich die Ahlener auf solche Rechenspielchen gar nicht einlassen. Denn sieben Spieltage vor Schluss haben sie alles in eigener Hand. Zwei Punkte liegt Ahlen aktuell hinter dem 1. FC Bocholt zurück. Dahinter rangieren Wattenscheid 09, der SV Straelen und - zumindest imaginär - der 1. FC Kaan-Marienborn, der sich nach der Saison bekanntlich in die Kreisliga C zurückzieht.

"Wir wollen Bocholt überholen und es sportlich schaffen. Das ist unser großes Ziel, mit dem ich auch hier angetreten bin. Das, was in Kaan-Marienborn passiert, ist schade. Auch wenn es uns in der aktuellen Lage hilft, bedauere ich den Rückzug, weil die Mannschaft sportlich gesehen eine Bomben-Saison spielt. Für die Spieler ist das natürlich sehr bitter", meint Manno.

Manno, der in seiner aktiven Laufbahn auch 62 Mal in der 2. Bundesliga auflief, plant aktuell auch den Kader für die Saison 2023/2024. Dass das nicht einfach ist, liegt auf der Hand. "Wir wissen noch nicht, in welcher Liga wir spielen werden. Aber ich führe solche Gespräche, die dahin führen sollen, wo sich die Spieler für Ahlen, für unseren Weg entscheiden und nicht für eine Liga." Er ergänzt: "Aber wir brauchen uns natürlich auch nichts vorzumachen. Wenn wir in der Regionalliga bleiben, erleichtert dies auch die Kaderplanung."

Am nächsten Wochenende reist Rot Weiss Ahlen mit Trainer Markus Kaya zum SV Rödinghausen. "Das ist natürlich ein schwerer Brocken. Aber unser Trainer lernt die Mannschaft immer besser kennen und wird sie auch auf Rödinghausen super einstellen. Wir wollen auch vom Wiehen etwas mitnehmen", betont Manno.