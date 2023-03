Am Samstag (25. März) und Dienstag (28. März) stehen die beiden Halbfinalspiele im Niederrheinpokal an. Danach werden wir wissen, welche zwei Teams das Finale im Mai bestreiten.

Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Samstag (25. März, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) die Germania 04/19 Ratingen im 1. Halbfinale des Niederrheinpokal 2022/2023.

Der Regionalligist geht natürlich mit dem Heimspiel-Bonus als Favorit in die Begegnung gegen den Klub aus der Oberliga Niederrhein.

Und sollte das Finale erreicht werden, dann drückt der RWO, auch in Person von Präsident Hajo Sommers, dem 1. FC Bocholt gegen Rot-Weiss Essen im zweiten Halbfinale die Daumen, schließlich wäre ein Finalerfolg gegen den Regionalligisten auf dem Papier leichter zu erreichen als gegen den Drittligisten.

Andererseits: Ein Finale in Essen, wobei sich auch RWO für ein Endspiel bewerben wird als Austragungsort, würde bei einem ausverkauften Stadion an der Hafenstraße (19.100 Besucher) auch bis zu 150.000 Euro in die Oberhausener Kassen spülen. Denn die Gesamteinnahmen werden geteilt, zuvor bekommt der Verband fünf Prozent.

RWE muss aber, genauso wie Oberhausen am Samstag, am Dienstag (28. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) die Hürde 1. FC Bocholt an dessen heimischen Hünting überspringen.

RWO peilt den 4. und RWE den 10. Titel im Niederrheinpokal an.

Diese Klubs haben den Niederrheinpokal seit 1981 gewonnen:

9 Mal Rot-Weiss Essen: 1995, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020.

7 Mal Wuppertaler SV: 1981, 1985, 1999, 2000, 2005, 2007, 2021.

3 Mal MSV Duisburg: 1989, 2014, 2017.

3 Mal Rot-Weiß Oberhausen: 1996, 1998, 2018.

2 Mal KFC Uerdingen: 2001, 2019.

2 Mal FC Remscheid: 1991, 1994.

2 Mal SSVg Velbert: 2003, 2006.

2 Mal ETB SW Essen: 1987, 2010.

1 Mal Bayer Uerdingen Amateure: 1982.

1 Mal 1. FC Bocholt: 1983.

1 Mal Viktoria Goch: 1986.

1 Mal Borussia Mönchengladbach Amateure: 1997.

1 Mal VfB Speldorf: 2009.

1 Mal Sportfreunde Baumberg: 2013.

1 Mal SV Straelen: 2022.