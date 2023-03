1. FC Kaan-Marienborn: Hauptsponsor außer sich - "Rot-Weiß Oberhausen wird niemals aufsteigen!"

Der 1. FC Kaan-Marienborn zieht sich in die Kreisliga C zurück. Eine Mitschuld am Regionalliga-Aus gibt der Hauptsponsor auch Rot-Weiß Oberhausen.

Hajo Sommers ließ in dieser Woche seinem Ärger über die infrastrukturellen Probleme beim 1. FC Kaan Marienborn freien Lauf.

Der Präsident von Rot-Weiß Oberhausen erklärte gegenüber RevierSport in Richtung des Liga-Konkurrenten aus Siegen: "Denen war das alles egal. Sowohl bei den Klos oder den Presseplätzen. Die spielen aber trotzdem in der Liga mit - und das auch gut, weil sie die ganze Kohle in den Kader stecken und nicht in die Infrastruktur. Darüber haben wir uns auch beschwert."

Sommers gab zu, dass RWO beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) über die Zustände in der Kaan-Marienborner Herkules-Arena Beschwerde einlegte.

Wenige Tage nach diesem Sommers-Klartext platzte die Regionalliga-Bombe: Der 1. FC Kaan-Marienborn gab zur neuen Saison den freiwilligen Rückzug in die Kreisliga C bekannt - aus infrastrukturellen Gründen.

Das "Anschwärzen" des 1. FC Kaan-Marienborn von RWO beim WDFV kann und will der Geschäftsmann - und ehemalige RWO-Sponsor - dem Ruhrpott-Klub nicht verzeihen.

Gegenüber RS wird Andreas Weber, Hauptsponsor und Chef des bundesweiten Komplettsanierers "PolygonVatro" in Richtung Sommers und Oberhausen sehr deutlich: "Was erlaubt sich Herr Sommers eigentlich? Jahr für Jahr betteln die uns an, dass wir bei denen wieder etwas machen und dann verpetzen die uns beim Verband. Lieber verbrenne ich das Geld! Mehr Unsportlichkeit, mehr schlechtes Benehmen geht nicht mehr. Er hat das Ganze angezettelt und deshalb wünsche ich ihm und RWO nur das Schlechteste. Ich hoffe, dass Oberhausen sportlich untergeht."

Weber weiter: "Sie haben doch alle gut reden. Fragen Sie mal Herrn Sommers, wem das Stadion Niederrhein gehört? RWO oder der Stadt? Der Stadt natürlich. Wir haben dagegen alles alleine auf die Beine gestellt. Leider durften wir nicht mehr auf der Platzanlage machen und mussten dieses Container-Dorf aufstellen. Wir haben alles versucht, aber keine weiteren Baugenehmigungen von der Stadt Siegen erhalten. Die Stadt will einfach keine zwei großen Stadien. Unsere Anstrengungen weiß man in Oberhausen wohl nicht zu schätzen. Das ist eine absolute Unverschämtheit wie sich RWO benommen hat."

Sein erboster Zusatz: "Und ich sage Ihnen eines noch: Bei uns gibt es Toiletten. Sommers ist wohl der Einzige, der diese nicht gefunden hat. Und: Wir stehen trotzdem in der Tabelle vor RWO. Er kann auch alles versuchen und wird trotzdem sein Ziel nicht erreichen. Karma wird zurückschlagen. Rot-Weiß Oberhausen wird niemals aufsteigen!"