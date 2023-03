SG Wattenscheid 09: Ohne Torjäger ins nächste "Endspiel" - "Wie eine DFB-Pokalrunde"

Nach dem Finale ist vor dem nächsten Endspiel: Die SG Wattenscheid 09 empfängt am Samstag (16 Uhr, RevierSport-Liveticker) die U21 des 1. FC Köln. Ein Sieg ist Pflicht.

Wenn die SG Wattenscheid 09 am Samstag auf die U21 des 1. FC Köln trifft, dann steht die Mannschaft von Trainer Christian Britscho mal wieder gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt unter Druck.

Die Kölner belegen aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz und stehen sieben Punkte vor den Wattenscheidern.

Bei einem FC-Sieg wären es also schon zehn Zähler - bei dann nur noch sieben Spielen für die Wattenscheider. Ein Szenario, das die SG natürlich nicht zulassen will.

"Wenn man ehrlich ist, haben wir jetzt nur noch Endspiele. Es fühlt sich für uns an wie eine DFB-Pokalrunde – jedes Spiel für sich ist ein Endspiel, da müssen wir nicht drumherum reden. Das nächste ist jetzt also gegen Köln, eine sehr gute Mannschaft, die eins, zwei erfahrene Spieler hat, ansonsten jung, willig, agil. Wir haben bisher gegen die U23-Mannschaften gut ausgesehen, ich bin mir sicher, dass wir wieder einen guten Fight abliefern und am Ende hoffentlich die Punkte an der Lohrheide behalten", erklärt Britscho.

Nun gilt es nachzulegen Christian Britscho

Gegen Köln kann der SG-Coach wieder auf Bruno Staudt und Tim Kaminski setzen, die zuletzt aus beruflichen Gründen fehlten. Derweil wird Torjäger Dennis Knabe-Lerche - elf Tore in 17 Spielen - aufgrund seiner fünften Gelbe Karte fehlen.

Trotzdem ist Britscho zuversichtlich, auch aufgrund der Vorstellung beim 2:1-Sieg beim SV Straelen am vergangenen Spieltag. Britscho: "Nach den teilweise unglücklichen Niederlagen tat es allen sehr gut, man merkt den Jungs an, dass es ihnen besser geht als in den Wochen zuvor. Mir hat besonders gefallen, dass wir uns wirklich in jeden Schuss geschmissen haben. Defensiv haben wir eine absolute gute Konzentration geboten, von daher haben wir verdient die drei Punkte mitgenommen. Nun gilt es nachzulegen."