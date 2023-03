1. FC Bocholt: Marcus John geht! Klub muss Trainer und Sportchef suchen

Beim 1. FC Bocholt scheint die Position des Trainers keine lange Verweildauer zu besitzen. Der Verein muss sich zur neuen Saison wieder einen neuen Trainer suchen.

Marcus John wird beim Regionalligisten 1. FC Bocholt nach Saisonende sein Amt als Sportlicher Leiter und Trainer niederlegen.

"Die aktuelle Saison hat mich viel Kraft und auf Aufwand gekostet. Die große Entfernung geht mit sehr hohem zeitlichen Aufwand einher, insbesondere in meiner Doppelfunktion. Hier ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für mich einfach nicht mehr gegeben", begründet John, der in Mönchengladbach lebt, seine Entscheidung.

Er hatte am vergangenen Wochenende das Gespräch mit FC-Präsident Ludger Triphaus gesucht. "Alle FC-Fans können sich aber darauf verlassen, dass ich bis zum letzten Spieltag zu einhundert Prozent mit Vollgas bei der Sache sein werde. Gemeinsam werden wir unser Saisonziel Klassenerhalt erreichen und haben auch im Pokal noch was vor", betont John.

Ludger Triphaus: "Marcus hat beim 1. FC Bocholt einen hervorragenden Job gemacht und ist bei uns uns zwei Mal in höchster Not als Trainer eingesprungen. Wir sind ihm sehr dankbar für das Geleistete, können seine Beweggründe zugleich nachvollziehen. Wir werden nun mit der nötigen Ruhe und Sorgfalt einen geeigneten Nachfolger auf der Position des Cheftrainers suchen, der zu unserem Verein und unseren Ambitionen passt. Christopher Schorch wird ab sofort die Kaderplanung für die neue Saison federführend übernehmen und die Gespräche mit dem aktuellen Kader sowie potenziellen Neuzugängen führen. Bei der weiteren Entwicklung des Vereins wird Christopher eine bedeutsame Funktion wahrnehmen."

Christopher Schorch, Assistent des Bocholter Präsidiums: "Wir danken Marcus für seine tolle Arbeit und sind davon überzeugt, dass wir mit ihm als Trainer die Klasse halten werden. Wichtig ist nun, zeitnah die Gespräche für die Kaderplanung der neuen Saison zu intensivieren und zugleich einen neuen Trainer zu finden, der unserem Anforderungsprofil gerecht wird. Zeitlich werden wir uns hier aber nicht unter Druck setzen, auch wenn wir einige Kandidaten schon im Auge haben."

Der 48-jährige John wurde im April 2022 Sportlicher Leiter am Bocholter Hünting, wo am Ende der Spielzeit 2021/2022 der Aufstieg in der Regionalliga West gefeiert werden konnte. Nach nur drei Spieltagen hat er interimsmäßig das Traineramt von Jan Winking übernommen und war bis Dezember in doppelter Funktion für den 1. FC Bocholt tätig. Nachdem die Zusammenarbeit mit Trainer Sven Schuchardt kurzfristig beendet worden ist, hat er seit Januar wieder beide Positionen inne. Die Suche nach einem John-Nachfolger hat am Hünting bereits begonnen.