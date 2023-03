Trainer-Markt: Diese einst erfolgreichen RL-West-Trainer sind vereinslos

Wenn ein Trainer entlassen wird, dann stehen gleich gefühlt ein Dutzend Übungsleiter als Nachfolger parat. Doch am Ende des Tages erhält nur einer den Job, die anderen bleiben auf der Strecke.

Die Formel ist eigentlich einfach: Es gibt zu wenige professionelle Vereine und zu viele ambitionierte Trainer auf dem Markt. Deshalb findet man auf dem Portal "transfermakt.de" unter dem Suchbegriff "verfügbare Trainer" unzählige Übungsleiter - von B-Lizenzinhabern bis zu Fußballlehrern -, die ohne Job sind.

RevierSport hat mal explizit für die Regionalliga West nachgeschaut, welche ehemals bekannten und auch erfolgreichen RL-West-Trainer aktuell ohne Job sind. Hier eine kleine Auflistung:

Maik Walpurgis (49, Fußballlehrer):

Er machte sich einst als Trainer der Sportfreunde Lotte (1. September 2008 bis 30. Juni 2013) einen Namen und scheiterte einst nur sehr knapp an RB Leipzig in der Drittliga-Relegation. Trotzdem führte Walpurgis' Weg nach oben. Er war nach Trainer beim VfL Osnabrück, dem FC Ingolstadt - in der 1. Bundesliga - und Dynamo Dresden. Mittlerweile ist er seit mehr als vier Jahren ohne Trainer-Job.

Ismail Atalan (42, Fußballlehrer):

Wenn wir schon bei den Sportfreunden Lotte sind: Auch Atalan hatte seine erfolgreichste Zeit - 1. Januar 2015 bis 10. Juli 2017 und 9. April 2019 bis 25. Februar 2020 - am Lotter Kreuz. Mit dem heutigen Oberliga-Westfalen-Vertreter stieg Atalan in die 3. Liga auf und erreichte in der Saison 2016/2017 sogar das DFB-Pokal-Viertelfinale (0:3 gegen Borussia Dortmund).

Auch diese ehemaligen Regionalliga-West-Trainer sind aktuell ohne Job: Andreas Golombek (zuletzt Rot Weiss Ahlen), Daniel Berlinski (Chemnitzer FC/SV Lippstadt), Jan Winking, Sven Schuchardt (beide 1. FC Bocholt), Benedict Weeks, Steffen Weiß (beide SV Straelen), Sunay Acar (VfB Homberg), Björn Mehnert (Wuppertaler SV), Torsten Fröhling (FC Schalke 04 II), Arie van Lent (SpVgg Unterhaching/Borussia Mönchengladbach II)

Atalan wurde als ein Trainer-Juwel gefeiert und vom VfL Bochum verpflichtet. Doch hier scheiterte er in nur drei Monaten, kehrte nach Lotte zurück und versuchte es dann noch einmal beim Drittligisten Hallescher FC. Auch hier wurde er nach kurzer Zeit entlassen. Seit dem 9. Juni 2020 ist er mittlerweile ohne Anstellung.

Farat Toku (42, Fußballlehrer):

Denkt man an diesen Trainer, dann ist die Verbindung zur SG Wattenscheid 09 sehr nahe. Zwischen Januar 2015 und Oktober 2019 war Toku für die SG verantwortlich und hielt den finanziell schwachen Klub jedes Mal in der Regionalliga. Im März 2022 erhielt er eine Offerte des Drittligisten Viktoria Berlin und wechselte in die Hauptstadt. Der Klassenerhalt mit dem Aufsteiger blieb ihm verwehrt und Toku ging wieder nach Saisonende. Er ist jetzt seit dem 1. Juli 2022 vereinslos.

Florian Schnorrenberg (45, Fußballlehrer):

Er war eine der größten Überraschungen der letzten Jahre. Denn als Trainer des TuS Erndtebrück - Schnorrenberg arbeitete zwischen 2010 und 2018 acht Jahre für den Klub aus dem Wittgensteiner Land - gelang es dem Familienvater in die Regionalliga West aufzusteigen und persönlich dann in die 3. Liga zu wechseln. Erst zur SG Sonnenhof Großaspach und später als Atalan-Nachfolger zum Halleschen FC. Hier arbeitete er auch rund 18 Monate, bevor er am 21. Dezember 2021 beurlaubt wurde und seit dem auch arbeitslos ist.

Fuat Kilic (49, Fußballlehrer):

Über sechs Jahre, inklusive einer kurzen Unterbrechung, war Kilic Trainer und Sportlicher Leiter von Alemannia Aachen. Zum Jahresende 2022 wurde er am Tivoli entlassen und seit dem auch bei einigen Vereinen gehandelt, aber noch ist er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.